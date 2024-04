Brussel·les demana a Espanya prendre mesures davant del creixement de la despesa en pensions

per Redacció CatalunyaPress

La Comissió Europea ha emès un advertiment sobre el creixement de la despesa en pensions a Espanya, assenyalant que les reformes recents podrien superar el límit del 13,13% del PIB establert per Europa. Segons estimacions, aquest desfasament podria arribar als 11.695 milions d'euros els sis anys vinents.

L‟informe de la Comissió Europea destaca que l‟actualització de les pensions amb l‟IPC il‟eliminació del factor de sostenibilitat contribuiran significativament a aquest augment de la despesa. Tot i que s'han implementat mesures com ara el retard voluntari de la jubilació, aquestes no serien suficients per contrarestar l'impacte financer previst.

Després de la reforma de pensions, es projecta que la despesa anual mitjana s'elevarà al 15,1% del PIB, superant el límit establert. Aquesta situació planteja la necessitat de fer ajustaments per garantir la sostenibilitat del sistema de pensions a llarg termini.

En resposta a aquestes projeccions, fonts del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions han destacat que el nivell de despesa en pensions només és una part de l'avaluació del sistema públic de pensions. S'emfatitza que les reformes implementades estan donant resultats visibles, com ara la reducció de les jubilacions anticipades i l'augment de les demorades, cosa que indica un canvi positiu en la dinàmica del sistema.

Tot i això, l'AIReF (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal) podria revisar les seves projeccions d'ingressos en funció de l'evolució del mercat laboral. Si la diferència entre la despesa projectada i el límit establert supera el 13,3%, el Govern haurà de prendre mesures correctores gradualment. Això implica la negociació d'un pla d'ajust amb els agents socials i la presentació d'un projecte de llei al Parlament per implementar-lo.