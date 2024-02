Burgos acull aquest cap de setmana la Copa del Rei de bàsquet en cadira de rodes

La 46a edició de la Copa del Rei 2024 de bàsquet en cadira de rodes es durà a terme al poliesportiu 'El Plantío' de Burgos del 23 al 25 de febrer. Per segon cop consecutiu, el torneig s'estendrà al llarg de tres dies en lloc dels dos habituals d'anys anteriors.

Els quarts de final tindran lloc aquest divendres, mentre que les semifinals es disputaran el dissabte 24. La gran final es jugarà el diumenge 25 al matí.

El CD Ilunion ostenta el rècord com l'equip més premiat a la història de la Copa del Rei amb 19 títols, seguit per l'Ademi Màlaga amb 10, ONCE Andalusia amb 7, el Verge del Rocío amb 4, ACE Gran Canària i Bidaideak Bilbao amb 2 cadascun, i Amiab Albacete amb 1.

Les dues darreres edicions del torneig van ser conquerides pel Bidaideak Bilbao, que buscarà defensar el seu títol a la ciutat de Burgos.

Aquest dijous passat van presentar el campionat Enrique Álvarez, president de la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física, Pablo Gómez, director comercial de Xarxa CaixaBank a Castella i Lleó, i Cristina Ayala, alcaldessa de la capital, van ser els encarregats de fer la presentació.

"Per nosaltres la Copa del Rei és un esdeveniment tremendament especial", ha afirmat Álvarez, que ha posat èmfasi que "cada vegada anem tenint més competicions importants".

Per part seva, Gómez ha subratllat que la Xarxa CaixaBank recolza "l'esport per a persones amb discapacitat des de l'any 2016, quan va ser una aposta molt decidida per recolzar el bàsquet per a persones amb discapacitat a tots els nivells".

Ayala va destacar que aquesta serà la tercera ocasió en què Burgos sigui seu d'aquesta competició. Anteriorment, la ciutat va acollir l'esdeveniment el 1982 i el 2018. Ara, per tercera vegada, el poliesportiu 'El Plantío' serà l'escenari d'aquesta trobada emocionant durant el cap de setmana.