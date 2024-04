CaixaBank amplia el programa 'Terra d'Oportunitats'

CaixaBank ha presentat una nova edició del programa 'Terra d'Oportunitats', que té com a objectiu fixar població i crear ocupació al món rural, i ho ha ampliat perquè arribi a més de 40 províncies, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

S'ha presentat en un acte a l'oficina 'all in one' de CaixaBank a Madrid on han participat la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació, María Begoña García Bernal; el director de negoci de CaixaBank, Jaume Masana, i el director d'Acció Social CaixaBank, Josep Parareda.

Fins ara, el programa ha donat suport a més de 2.000 emprenedors i ha permès signar 71 convenis de col·laboració amb Grups de Desenvolupament Rural (GDR) per impulsar l'emprenedoria rural i la inserció laboral en aquestes zones.

Contempla formació, acompanyament, visibilització als emprenedors participants i una convocatòria d'ajuts, en què fins ara 290 emprenedors han estat recolzats econòmicament.

Està previst que la convocatòria s'obri al maig i al juny, i està dirigida a emprenedors l'activitat dels quals es desenvolupi en un municipi amb una població inferior a 5.000 habitants, encara que en algunes comarques s'acceptaran municipis fins a 10.000 habitants, i que facturin menys de 150.000 euros a l'any.

Cinc projectes d'emprenedoria premiats de l'edició 2023

A l'esdeveniment de tancament de l'edició 2023 i de llançament del nou Programa 2024, s'han donat a conèixer les cinc iniciatives guanyadores del Repte Final de Terra d'Oportunitats.

A l'acte hi han participat 20 finalistes entre els més de 120 que han rebut suport econòmic i acompanyament de la mà dels seus Grups de Desenvolupament Rural (GDR) o Grups d'Acció Local (GAL).

En total, han estat 1.000 els projectes emprenedors que es van presentar l'any passat a programes de formació a les comarques.

Els guanyadors seran premiats amb 5.000 euros cadascun, import que es lliurarà des de la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural, gràcies al conveni de col·laboració amb CaixaBank.

Un jurat d'experts format per representants de CaixaBank, de la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Rural (REDR), Rural Talent i experts en comunicació, startups i emprenedoria ha triat els projectes següents entre les vint opcions finalistes: