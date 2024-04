Carles Puyol es pronuncia després de la polèmica entre Araujo i Gundogan

L'exjugador i capità del Barça, Carles Puyol, s'ha mostrat partidari de mantenir les discussions dins del vestidor, després que el jugador blaugrana Ilkay Gündogan critiqués una acció defensiva de Ronald Araujo durant el partit contra el París Saint-Germain a la Champions League . Puyol va reconèixer que el Clàssic d'aquell diumenge arribava en un moment difícil després de l'eliminació a Europa, però també ho considerava una oportunitat.

"Crec que és important que les coses es parlin internament al vestidor. Cadascú té llibertat per expressar el que pensa. També entenc que Gündogan va donar la seva opinió sense mala intenció. Defensar no és fàcil, és una acció ràpida i de vegades es cometen faltes sense intenció. Estic segur que Araujo no volia cometre falta, són situacions que succeeixen”, ha valorat Puyol.

Les seves paraules són una resposta als comentaris de Gündogan després de l'eliminació als quarts de final de la Champions League davant el PSG. Gündogan va lamentar l'acció d'Araujo, que va resultar a faltar i expulsar, deixant el Barcelona amb deu jugadors mentre encara tenia un avantatge de dos gols sobre l'equip francès. "En aquest tipus de situacions, és important estar segur que arribaràs a la pilota o, altrament, deixar l'oportunitat al porter. Jugar tants minuts amb un jugador menys pot ser devastador", va dir el jugador alemany.

Tot i això, Puyol també ha volgut deixar clar que sovint se li dóna més importància a aquest tipus de situacions des de fora del vestidor que dins. "Entenem com funciona tot això. És important intentar no parlar gaire fora del vestidor, perquè es poden interpretar de diferents maneres. Però estic segur que Gündogan no tenia males intencions", ha apuntat.

"No crec que faci falta que Xavi ajunti ningú, ells ja deuen haver parlat dins del vestidor. No estic dins del vestidor, ni he parlat amb ningú, però en línies generals de la meva experiència, estic convençut que si hi ha algun malentès, hauran parlat ja. La gent s'entén i ja està, no cal fer-hi més voltes.