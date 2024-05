CaixaBank s'expandeix per 85 pobles rurals d'Espanya

per Redacció CatalunyaPress

CaixaBank ha estès la seva presència durant el primer trimestre del 2024 a 85 noves poblacions rurals espanyoles, on fins ara no existia accés a serveis financers de cap entitat.

Amb això, l'entitat amplia la presència de la seva xarxa a un total de 3.142 localitats a Espanya, bé mitjançant la xarxa d'oficines o mitjançant el desplegament d'ofimòbils i la instal·lació de caixers rurals.

Concretament, entre el gener i el març del 2024, CaixaBank ha assolit el total de 798 poblacions cobertes les rutes dels seus ofimòbils, gràcies als quals clients i no clients de l'entitat poden efectuar les operacions bancàries més habituals, com ara retirar efectiu, fer ingressos i pagar rebuts i impostos.

En total, CaixaBank disposa actualment de 18 ofimòbils, amb els quals presta servei a localitats on resideixen més de 335.000 persones.

Així mateix, suma al voltant de 340 poblacions petites amb accés a serveis financers a través de terminals autoservei.

A tot això cal sumar l'àmplia xarxa comercial de CaixaBank, la més gran del sector bancari a Espanya, amb prop de 4.000 oficines i presència a 2.233 municipis, cosa que dóna cobertura al 92% de la població del país.

La capil·laritat de la xarxa s'estén també a l'àmbit rural: un total de 1.835 oficines i finestretes (xifra equivalent el 45% de la xarxa total de CaixaBank) es troba en poblacions de menys de 10.000 habitants, de les quals al voltant de 230 situen a municipis de menys de 1.000 habitants. En un total de 458 d‟aquests nuclis, CaixaBank és actualment l‟única entitat present.

Compromís de CaixaBank amb la inclusió financera

CaixaBank està compromesa fermament amb el suport a la inclusió financera i el desenvolupament d'iniciatives que facilitin l'accés a serveis financers adequats per a tota la població. Amb la xarxa de sucursals més extensa d'Espanya i una profunda vocació social, CaixaBank té un paper crucial a apropar els serveis bancaris a tota la població, incloent-hi col·lectius vulnerables i àrees rurals.

Des del 2022, CaixaBank la cobertura de la seva xarxa de serveis financers s'ha ampliat a un total de 484 nous municipis de zones rurals, on l'entitat no tenia presència fins aquell moment i dels quals 90 estaven identificats, d'acord amb el “ Informe sobre la Inclusió Financera a Espanya”, com a llocs amb una concentració de població superior a 500 habitants i sense accés a serveis financers.

En el marc dels esforços del conjunt del sector bancari a Espanya, CaixaBank ha cobert gairebé el 40% del total d'aquestes poblacions.

Així mateix, el compromís de CaixaBank amb la inclusió es reflecteix en iniciatives com el suport al desenvolupament econòmic rural, les mesures per millorar l'atenció a la gent gran, la creació de serveis financers específics per a col·lectius vulnerables i l'educació en ciberseguretat i prevenció del frau.

Recentment, CaixaBank ha estat reconegut com a “Millor Banc del Món pel seu Suport a la Societat 2024” els Sustainable Finance Awards, organitzats per la revista nord-americana Global Finance, fet que ratifica l'entitat com un referent internacional en sostenibilitat i contribució social.