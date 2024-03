El canvi d'hora és un fenomen recurrent que afecta Espanya i la resta de països de la Unió Europea, motivat per la directiva europea del canvi d'hora 2000/84/CE. Aquest canvi té com a objectiu contribuir a lestalvi energètic i aprofitar les hores de llum solar durant els mesos destiu.

Aquest any, l'horari oficial d'estiu entrarà en vigor el diumenge 31 de març. En aquesta ocasió, els rellotges s'avançaran una hora, cosa que significa que a les 02.00 de la matinada de dissabte a diumenge es canviarà el rellotge a les 03.00 hores. Aquest canvi, però, no està exempt de controvèrsia.

Encara que la mesura de canviar l'hora es manté, hi ha crítiques i debats sobre la seva efectivitat i els possibles impactes en la salut i el benestar de les persones. L'ARHOE-Comissió Nacional per a la Racionalització d'Horaris Espanyols ha expressat la seva oposició al canvi d'hora bianual, assenyalant-ne les possibles repercussions negatives en la salut, com l'augment de la fatiga i els accidents de trànsit, així com els atacs cardíacs durant els primers dies posteriors al canvi horari.

D'altra banda, la Unió Europea ha intentat posar fi a aquesta pràctica, però encara no s'ha arribat a un consens entre els Estats membres. Tot i que es va proposar fixar permanentment l'horari d'hivern o estiu, les negociacions s'han estancat i l'aplicació d'aquesta mesura s'ha endarrerit.

A Espanya, el Govern ha establert el canvi d'hora fins a l'any 2026, però encara no se sap si la mesura europea s'adoptarà de manera definitiva. Un comitè d'experts ha estat designat per assessorar el Govern sobre quin fus horari seria més convenient, tot i que les enquestes mostren que l'opinió pública tendeix a preferir l'horari d'estiu de forma permanent.