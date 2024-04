Catalunya, la comunitat que més ajudes a l'autoconsum ha rebut

El Ministeri per a la Transició Ecològica ha distribuït prop de 2.000 milions d'euros dels Fons Next Generation de la UE entre els municipis per finançar instal·lacions d'autoconsum i de renovables tèrmiques residencials, així com dispositius d'emmagatzematge. Els fons s'han repartit de manera desigual, des dels 17,89 milions per a la Rioja fins als 362,20 milions destinats a Catalunya, la comunitat que va rebre més recursos.

Aquestes dades es van presentar en un mapa recent publicat pel Ministeri de Teresa Ribera, que mostra la distribució dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència a les àrees de medi ambient i energia a nivell municipal.

L'autoconsum fotovoltaic és la tecnologia predominant, tot i que també s'han finançat sistemes eòlics. Tot i això, les ajudes a l'autoconsum s'han distribuït de manera gradual, ja que més de la meitat de les llars i empreses amb panells solars encara no han rebut la subvenció.

En total, el Ministeri ha distribuït 3.258 milions entre els municipis, sent més de la meitat d'aquesta quantitat (1.971 milions) destinada a actuacions relacionades amb l'autoconsum, renovables tèrmiques residencials i emmagatzematge al lloc. La distribució territorial reflecteix una recepció més gran de fons en comunitats més poblades i en zones amb més radiació solar, encara que hi ha excepcions com el cas d'Extremadura.

Després de Catalunya, les comunitats que han rebut més recursos per instal·lar sistemes d'autoconsum o bateries al costat de les plaques solars són Andalusia, seguida per la Comunitat de Madrid i la Comunitat Valenciana.