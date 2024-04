Compte amb els allisadors de cabell! Poden provocar una fallada renal

No vols rissos? Si ets dels que opten per allisar els cabells de forma permanent, has d'anar amb compte, perquè aquests productes poden comptar en la seva composició amb ingredients perillosos: a Europa ja no es fa servir el formaldehid (està prohibit, per ser un potencial carcinogen i sensibilitzant cutani ), per la qual cosa es recorre a altres compostos, com l'àcid glioxílic.

Què és l'àcid glioxílic?

L'àcid glioxílic (o GLYOXYLIC ACID, com apareix a les llistes d'ingredients), és un compost que s'utilitza en productes per allisar els cabells, ja que també té la capacitat de modificar l'estructura química dels cabells. També es fa servir en un altre tipus de productes complementaris de l'allisat, com xampús o cremes de pentinat.

Generalment es troba en productes de perruqueria o productes d'ús professional, però també pot aparèixer aquest ingredient en altres productes que es venen, tant en botigues físiques com en plataformes en línia, per allisar els cabells a casa, i que poden comprar directament els consumidors .

El problema és que alguna cosa en aparença tan simple pot tenir un perillós efecte a l'organisme, en concret, als ronyons.

Fallada renal per àcid glioxílic

S'ha donat a conèixer en publicacions especialitzades el cas d'una dona que, sense tenir antecedents, va patir greus episodis de dany renal agut entre el 2020 i el 2022. La investigació va revelar que això passava just quan anava a la perruqueria (sempre la mateixa) per fer-se un tractament d'allisat permanent dels cabells: el producte utilitzat contenia un 10% d'àcid glioxílic.

Els investigadors van poder comprovar que aquesta substància causava la formació de cristalls d'oxalat càlcic als túbuls renals, provocant aquests episodis, que després remetien. L'estudi conclou que l'àcid glioxílic podria ser responsable de lesions renals agudes, per la qual cosa no s'haurien de fer servir aquests productes.

L'OCU demana a AEMPS que prengui mesures

Fins ara, l'àcid glioxílic no està restringit pel Reglament Europeu sobre Cosmètics (Cosmetics Regulation 1223/2009), però tenint en compte la possible nefrotoxicitat de l'àcid glioxílic tòpic, és recomanable evitar els productes que continguin aquest compost: així ho aconsellem els usuaris.

A més, des d'OCU s'han dirigit a l'autoritat espanyola en la matèria, AEMPS, sol·licitant que ho investigui i dugui a terme les accions necessàries per garantir la seguretat dels consumidors.