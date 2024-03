El Corredor Mediterrani s'estanca a Tarragona: ''Quedarà col·lapsada''

per J.C. Meneses Montserrat

El president de Pimec Logística, Ignasi Sayol, ha demanat inversions "urgents" al Corredor del Mediterrani perquè el transport de mercaderies al territori sigui eficient i sostenible.

L'objectiu de la jornada de Pimec és "posar sobre la taula la problemàtica" al nus de Tarragona, en referència a la proposta del Govern de passar el Corredor de la Mediterrània pels nuclis urbans de la província de Tarragona, a la costa.

Segons Sayol, el nus de Tarragona és el tercer amb més trànsit de tot Europa i la proposta de crear un tercer carril per desplaçar mercaderies "quedarà col·lapsada".

La Plataforma Mercaderies per l'Interior ha defensat la seva proposta, que consisteix en un corredor que no passi pels municipis de la província de Tarragona i que va paral·lel a la línia de l'AVE.

"El Corredor del Mediterrani ha de tenir una via segregada per a mercaderies que faciliti el transport de les mercaderies amb eficiència i amb tots els avantatges que té la disminució de la petjada de carboni", afegeix la plataforma.

La proposta de l'entitat compta amb el suport dels consistoris dels municipis de la província de Tarragona i de les entitats locals i ecologistes.

El Govern oferirà vies alternatives

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha explicat que el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, es va comprometre en una reunió dimarts a presentar en "unes setmanes" un estudi amb tres alternatives de recorregut del Corredor del Mediterrani a Tarragona.

Ho ha dit aquest dimecres en una jornada organitzada per Pimec a la seu de la patronal a Barcelona, on ha defensat que confiaran en la seva paraula.

Segons un comunicat del Govern, el secretari d'Estat va explicar que el traçat final es concretarà després de la publicació de l'estudi informatiu que reculli les solucions consensuades a l'estudi d'alternatives de reconfiguració de la xarxa arterial de Tarragona.

També va assegurar que el Ministeri comparteix l'interès a retirar el pas de mercaderies de la costa de Tarragona, així com trobar un corredor alternatiu allunyat dels nuclis urbans.

A la reunió, també hi van ser presents l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i l'alcalde del Vendrell (Tarragona), Kenneth Martínez, i es va aprovar la reactivació dels grups de treball entre administracions per estudiar alternatives de reconfiguració de la xarxa ferroviària del territori.

El Corredor Mediterrani, un exemple de “mala gestió

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella, ha assegurat que el Corredor del Mediterrani "és un exemple de la mala gestió i la manca de determinació dels governs, dels diferents governs de l'Estat, per executar" actuacions necessàries a les infraestructures estratègiques catalanes.

Ho ha dit aquest dimecres a la cloenda d'una jornada dedicada al Corredor del Mediterrani ia l'àrea de Tarragona a la seu de Pimec a Barcelona amb el president de la patronal, Antoni Cañete.

A parer seu, encara que la connexió ferroviària és un consens, "el que no acaba d'arribar mai d'una manera clara, directa i evident són les inversions, que es pressuposten, però no s'executen, o s'executen tard i de manera insuficient" .

"Ja ens agradaria que depengués només de nosaltres el desplegament de les infraestructures del país, no ho posin en dubte. Si depengués del govern de la Generalitat i d'aquest país, segurament aniríem d'una altra manera", ha defensat.

La Generalitat facilitarà tots els consensos necessaris per dur a terme projectes que qualifica com a prioritaris, com el Correu del Mediterrani, i que acosten Catalunya als seus "horitzons i objectius".