El crit d'auxili del Comitè Tècnic d'Àrbitres de futbol

El Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) ha llançat un "missatge d'auxili en contra de la violència verbal i física que estan patint reiteradament" els col·legiats, sobretot els de categories de base i no professionals, i ha lamentat que s'estigui convertint "en una missió gairebé impossible" poder arbitrar a Espanya, per la qual cosa sol·licita la col·laboració de tots els actors implicats per acabar amb aquesta "xacra".

"Des del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Reial Federació Espanyola de Futbol tornem a llançar missatge d'auxili en contra de la violència verbal i física que pateixen reiteradament els àrbitres, especialment els menors d'edat i els que actuen en categories no professionals, cada cap de setmana", ha explicat l´ens en un comunicat.

Els col·legiats creuen que "s'està convertint en una missió gairebé impossible" que puguin exercir les seves funcions "enmig d'un ambient irrespirable amb insults, amenaces i agressions". "Molt més quan es tracta d'àrbitres menors que estan en ple procés de formació", va advertir.

Per això, des del CTA sol·liciten que "els clubs i els seus aficionats es posicionin decididament en la lluita contra aquesta xacra" i que "totes les federacions i institucions lligades al món del futbol prenguin consciència de la gravetat dels que està passant als terrenys de joc d'Espanya i adoptin les mesures formatives i coercitives necessàries sense més dilació". A més, també demana als mitjans de comunicació "censurar amb fermesa actituds d'odi i violència als camps de futbol de qualsevol categoria i evitar qualsevol justificació".

"No podem normalitzar la violència en cap àmbit de la vida i encara menys si parlem d'esport. No podem seguir exposant la integritat física dels nostres àrbitres. No volem lamentar cap incident més. Sense àrbitres, no hi ha futbol", ha sentenciat el CTA .