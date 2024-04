Criteria Caixa distribuirà un dividend de 80 milions a la Fundació La Caixa

per Helena Celma

Criteria Caixa ha anunciat recentment la decisió de distribuir un dividend de 80 milions d'euros al seu accionista únic, la Fundació Bancària la Caixa.

Aquest dividend, finançat mitjançant la partida de prima d'emissió, se suma al dividend de 60 milions d'euros aprovat al març i abonat a l'abril.

El Patronat de la Fundació va prendre aquesta determinació, la qual va ser comunicada aquest dijous passat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Segons el que s'ha acordat, Criteria Caixa té previst fer el pagament del dividend en un únic desemborsament dins dels dos mesos següents a l'aprovació de l'acord.

La Fundació la Caixa, reconeguda com una organització sense ànim de lucre, centra el seu enfocament en programes amb un alt impacte transformador.

Aquests programes aborden temes crucials com ara la pobresa infantil, l'exclusió social, la promoció de l'ocupació i la millora de les condicions de vida de les persones més vulnerables.

A més del compromís amb aquests programes, la Fundació també s'involucra en altres àmbits significatius com la recerca mèdica, l'educació d'excel·lència i la promoció cultural.

Aquesta tasca es desenvolupa amb l'objectiu d'impulsar el progrés i la igualtat d'oportunitats a la societat. Espanya i Portugal són els territoris principals d'actuació de la Fundació.

Nomenament d'un patró nou

El Patronat de la Fundació La Caixa ha aprovat el nomenament de Xavier Brossa com a patró, proposat per la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (Sebap), per un període inicial de dos anys.

Brossa ocuparà el càrrec en reemplaçament de Joaquín Gay de Montellà, el mandat del qual arriba al final. Aquest nomenament s‟emmarca en el torn rotatori de les entitats fundadores de La Caixa.

Missió i objectius de la Fundació

La Fundació ”la Caixa” concentra els esforços en programes amb un impacte transformador significatiu, treballant cada dia per millorar la qualitat de vida de les persones.

A més, es dedica al desenvolupament de solucions duradores i sostenibles que tractin els desafiaments plantejats per la ciència i l'educació.

L'organització s'esforça per acostar el coneixement i la cultura a tots els segments de la societat, tot mantenint sempre presents els valors de confiança, responsabilitat i compromís social.

Amb el propòsit de continuar sent una entitat filantròpica líder i un agent clau per a la transformació social, la Fundació ha adoptat un nou posicionament de marca: “Només és progrés si progressem tots”.

Aquesta declaració reflecteix la convicció que l'avenç de la societat depèn del progrés conjunt de tots els membres.