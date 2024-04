Xavi explica per què ha fet marxa enrere en la seva decisió d'abandonar el Barça

L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha recalcat aquest dijous que sempre busca "el millor" per al FC Barcelona i que ha decidit canviar d'opinió i continuar com a tècnic del primer equip perquè ha notat "una confiança molt gran del club i la complicitat i el suport dels jugadors", i va deixar clar que no tornarà a prendre la decisió d'anar-se'n, per si mateix, tret que sigui el club qui li demani rescindir el contracte.

"SaNadó que sóc molt barcelonista i el que intento sempre és fer el millor per al club. Sóc un home del club i el més important és pensar en l'entitat. Quan ens vam reunir dimecres amb el president vaig notar una confiança molt gran per part del president, de tota la Junta Directiva i de l'Àrea Esportiva i ha estat molt important per prendre aquesta decisió de canviar de rumb", va indicar Xavi Hernández en roda de premsa per confirmar-ne la continuïtat.

Xavi va assegurar que sent "de cor" que el projecte no està acabat. "Ho donarem tot. Però tinc clar que seguirà sent desagradable i cruel, amb situacions de crítiques. Però em veig amb energia i forces per seguir amb aquest projecte. Li vaig donar la meva paraula al president que continuaré passi el que passi fins que ells considerin que no. Estic amb el compromís intacte, aquesta decisió (la d'anar-se'n, al gener) no tornarà a passar", s'ha sincerat.

Pel que fa al canvi de decisió, va reconèixer que el gener del 2024, quan va comunicar que deixaria la banqueta a final d'aquesta temporada, sentia que marxar era la millor decisió per al club.

"Potser la decisió d'anar-me'n fos equivocada, ara sento tot el contrari, que el projecte no s'ha acabat, que necessitem estabilitat. La gent jove que ha debutat creu en nosaltres, tota la plantilla m'ha donat suport. I la confiança del president i de Deco, si no això no tindria cap sentit.

"Aquests tres mesos m'han fet canviar, perquè els jugadors ens han donat confiança. Rectificar és de savis i aquí estem per rectificar. No era un tema d'ego ni de diners, és un tema de club. Penso que hi ha projecte, tinc energies i ganes, veig l'afició contenta i orgullosa tot i perdre, que no és una cosa fàcil. És un còctel d'emocions el que em fa seguir, juntament amb la confiança de Laporta, Deco i els jugadors", va recalcar.

En aquest sentit, la dinàmica positiva del final de campanya també ha influït en la seva recapacitació. "Ahir ens vam asseure amb el president i en dos o tres minuts hi va haver acord. El 'presi' és tan o més barcelonista que sóc. És la millor decisió. Ara a treballar amb tota la il·lusió del món i amb aquesta estabilitat. Estic molt content ", va afegir el de Terrassa.

"Estem molt a prop d'aconseguir grans èxits i per això aquest canvi de rumb", va insistir. Xavi va reconèixer que no ha estat una decisió "senzilla ni fàcil" però, pel que fa a les notícies sobre que segueix perquè al final volia cobrar al club el seu any de contracte fins al 2025, va ser contundent: "Si han dit això és per fer mal, si jo no continuava no cobraria ni un euro. El president i Deco ho saben.

Així, segueix amb confiança i amb la constatació que el club, amb el director esportiu, Deco, al capdavant intentaran confeccionar una plantilla millor.

"Sóc home de consens, de grup, de club. I així ho sento. Tinc una bona sintonia amb Deco i el president, tinc amistat i som una família dins del club. Mirarem de reforçar-nos tan bé com sigui possible per a l'any que ve ia lluitar ia aconseguir el millor per al club. No he posat cap condició”, va assenyalar, sobre els fitxatges a fer.

Així que, sense ser motiu econòmic el de seguir, sí que ho és creure en el projecte i en la confiança cega que es pot arribar a l'èxit.

"La meva sensació a l'arribar al club era que a l'equip no li arribava per competir davant dels grans, per anar a camps com el del Bayern. Ara penso que se'ns ha escapat la 'Champions' per detalls, per errors nostres, però que ho hem tingut ja a les nostres mans. Per això penso que l'equip ha millorat, tot i no guanyar. L'any que ve ho intentarem, tinc ganes de continuar competint”, va sentenciar.