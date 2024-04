El tercer Perte comptarà amb 500 milions i es llançarà al maig

per Helena Celma

El Govern està immers en els preparatius per al llançament de la tercera edició del Programa Estratègic d'Impuls al Sector del Vehicle Elèctric i Connectat (Perte VEC III).

Segons el que va anunciar el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, aquest programa de suport a la indústria automotriu es posarà en marxa al maig, i disposarà d'un finançament total de 500 milions d'euros.

D'aquesta suma, 300 milions es destinaran específicament a projectes relacionats amb la producció de bateries, mentre que els 200 milions restants s'assignaran al que es coneix com a línia de cadena de valor.

L'anunci es va fer durant el I Fòrum d'Anfac (l'associació de fabricants d'automòbils) sobre Vehicle Pesat i Autobús, on el ministre va destacar que el Govern ha compromès gairebé 1.700 milions d'euros fins ara, entre subvencions directes i préstecs, provinents de edicions anteriors del Perte VEC. D'aquesta xifra, 270 milions han estat dirigits a projectes vinculats al vehicle industrial.

Inicialment anunciat al gener amb un finançament de 300 milions, el Perte VEC III ha vist posteriorment augmentada la seva dotació fins als 500 milions.

Simultàniament, es va posposar l'esperat Perte VEC de 1.250 milions fins a la segona meitat de l'any, convertint-se en el Perte VEC IV, que estarà orientat cap a préstecs a la indústria.

Pel que fa a la tercera edició que es llançarà al maig, s'espera la participació del grup automotriu Stellantis, que va expressar la seva insatisfacció amb els fons assignats per al seu projecte de planta de bateries a Saragossa.

Un altre possible participant a la propera edició del Perte VEC és l'empresa xinesa Chery, que recentment ha fet oficial la seva arribada a les instal·lacions de Nissan Barcelona, on planeja produir vehicles complets.

A més, col·laborarà amb EV Motors per revitalitzar la marca Ebro, utilitzant les plataformes de producció i tecnologia de Chery.

Tot i això, Indústria encara ha de resoldre l'assignació de fons per a la línia B del Pert VEC II, cosa que ha generat un notable retard.

Stellantis, que va presentar el seu projecte de producció de cotxes elèctrics petits i compactes STLA Small per a aquesta línia, segueix esperant una resolució. Tot i que s'han anunciat fons provisionals per a Saragossa, encara no s'ha confirmat la quantitat destinada a la iniciativa a Vigo.