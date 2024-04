Les dades definitives de l'atur a Catalunya del primer trimestre del 2024

per Pau Arriaga Pérez

L'atur a Catalunya ha augmentat en 12.800 persones durant el primer trimestre del 2024 i la taxa d'atur ha pujat fins al 9,48% (una xifra superior respecte del 8,97% del quart trimestre del 2023), fins a assolir els 396.100 aturats .

Així doncs, Catalunya se situa com la quarta comunitat autònoma on més ha pujat l'atur en números absoluts entre gener i març, amb les Balears (28.300 aturats més) i Castella-la Manxa (27.400 aturats més) al capdavant de la classificació, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Pel que fa al conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats puja en 117.000 persones, fet que suposa un augment del 4,09% respecte al trimestre anterior, i la taxa d'atur se situa en el 12,29%, fet que suposa 49 centèsimes més que entre l'octubre i el desembre del 2023, fins als 2,97 milions d'aturats.

Pel que fa al mateix període de l'any anterior, el nombre d'aturats a Catalunya ha registrat una disminució relativa del 7,57% amb 32.400 persones menys.

Segons dades de l'Idescat, el sector serveis és el que dóna feina a un nombre més gran de catalans, prop de 2,9 milions. Uns 630.000 més treballen a la indústria, que es consolida com el segon motor econòmic de Catalunya.

El nombre d'ocupats

Cal destacar que el nombre d'ocupats va assolir els 3,78 milions, cosa que representa una disminució del 0,45% en termes inter trimestrals i un augment del 5,35% si es compara amb el mateix període del 2023, amb 192.200 ocupats més que un any enrere.

La quantitat de persones que es considera que estan inactives han pujat a Catalunya fins al mes de març del 2024, fins als 2,59 milions, respecte als 2,5 milions que hi havia al desembre.

Una dada que cal tenir en compte és que a Catalunya, actualment, la població més gran de 16 anys és de 6.770.200 persones, a les quals cal restar els actius, que són 4.179.900, per obtenir els inactius (també pot obtenir restant els ocupats i els aturats a la població major de 16 anys).