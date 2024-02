Danone ven la seva divisió a Rússia a un empresari proper al líder txetxè Kadyrov

per J.C. Meneses Montserrat

El grup francès de productes lactis Danone planeja vendre la seva divisió a Rússia a un empresari vinculat al líder txetxè, Ramzan Kadyrov, només set mesos després que el Kremlin ordenés la presa de les seves operacions al país, segons ha avançat aquest dimecres el diari 'Financial Times'.

D'aquesta manera, la companyia làctia Vamin Tatarstan, propietat de l'empresari Mintimer Mingazov, ha acordat pagar 17.700 milions de rubles (177,3 milions de dòlars) per aconseguir el negoci rus Life & Nutrition de Danone. D'aquests, la multinacional gal·la rebrà 10.000 milions de rubles (100,2 milions de dòlars) per la seva participació, mentre que 7.700 milions de rubles (77,1 milions d'euros) es destinaran al servei del deute de la filial.

Mingazov va ser designat membre del consell d'administració de la unitat russa poc després que el Govern de Putin transferís temporalment el control al nebot de Kadyrov, Iakub Zakriev, com a represàlia per les sancions imposades a Rússia a compte de la invasió d'Ucraïna.

A més, dos membres més del consell d'administració tenen llaços amb el líder txetxè: Ruslan Alisultanov, antic viceministre d'Agricultura de Txetxènia, i Iakov Khachanyan, empresari de la ciutat de Kazan.

Segons les fonts coneixedores de l'assumpte, Danone buscava vendre la filial a Vamin Tatarstan després d'haver assumir una amortització per 700 milions de dòlars (647,8 milions d'euros) des de la confiscació, així com una depreciació de 500 milions de dòlars (462, 7 milions d'euros) per la depreciació del ruble. Abans de la guerra, Rússia brindava fins a un 6% dels ingressos de Danone.

La transacció requerirà ara l'aprovació del Ministeri d'Agricultura rus abans que sigui votada per la subcomissió governamental encarregada de supervisar la sortida del país d'empreses occidentals. Si es consumeix, Danone continuarà donant suport a les operacions de Life & Nutrition fins a finals de juliol de 2025 per assegurar-ne la continuïtat.