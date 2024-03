¿Fi de l'era dels xeics al futbol?

En els darrers anys, el món del futbol ha estat testimoni d'un fenomen: l'arribada massiva d'inversors estrangers, la majoria xeics àrabs, disposats a gastar sumes colossals en clubs europeus. No obstant això, sembla que aquesta tendència podria estar arribant al final.

Segons un informe de la UEFA, la inversió a clubs de Primera Divisió ha experimentat un declivi notable. La raó? Una barreja d'incertesa econòmica, augment dels tipus d'interès i preus de sortida poc realistes per part dels clubs. Aquesta combinació de factors ha creat un entorn desafiador per a possibles compradors.

Un altre factor important és que els fons dinversió tenen una data de caducitat dins dels clubs. Aquests inversors no estan interessats a mantenir-se a llarg termini, sinó a obtenir beneficis ràpids i retirar els seus diners. Aquesta mentalitat de guanyar i sortir no sempre és compatible amb l'estabilitat a llarg termini dels clubs.

A més, s'observa una preferència creixent per part dels inversors pels equips en lligues més petites, lluny de les competicions europees principals. Aquests clubs ofereixen oportunitats més assequibles i tenen un potencial de promoció interessant per als inversors.

La Bundesliga i LaLiga han establert normes per limitar la propietat estrangera dels clubs, com ara la regla 50+1 a Alemanya, que exigeix que almenys el 50% del club sigui propietat dels aficionats o socis. Aquestes mesures busquen preservar la identitat i estabilitat dels equips davant de la influència estrangera.

Tot i això, no tot són males notícies per als xeics i altres inversors estrangers. Tot i que les restriccions s'estan tornant més estrictes, el futbol continua sent una indústria atractiva per a la inversió. Amb ingressos recurrents i un marc normatiu estable, el futbol ofereix oportunitats úniques per a aquells que busquen influència a la societat.