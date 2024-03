per J.C. Meneses Montserrat

Gairebé 150 dones groenlandeses han demandat l'Estat danès, al·legant que se'ls va col·locar un dispositiu anticonceptiu sense el seu consentiment o coneixement.

Un grup de 143 dones va emprendre accions legals dilluns, exigint un pagament col·lectiu de prop de 43 milions de corones daneses (uns 5,7 milions d'euros) per la qual cosa descriuen com una violació dels seus drets humans.

Algunes de les dones tenien tan sols 12 anys quan diuen que metges danesos els van col·locar un dispositiu intrauterí (DIU) en un intent per reduir la població de Groenlàndia. Es creu que entre el 1966 i el 1970, 4.500 dones i nenes van ser afectades, segons recull The Guardian.

L'octubre passat, 67 dones es van unir per exigir que l'Estat les compensés o enfrontés accions legals, però el govern no va actuar. Des de llavors, el nombre de dones –cadascuna de les quals demana 300.000 corones daneses (uns 40.000 euros)– s'ha duplicat.

Lyberth ha acusat el govern d'“allargar el temps”. La major part de les denunciants tenen ara més de 80 anys, i no poden esperar més.

“Mentre visquem, volem recuperar el nostre respecte per nosaltres mateixes i pels nostres úters. No hi ha cap govern que decideixi si hem de tenir fills o no”, sentencia.

Lyberth va aconseguir tenir un fill als 35 anys després de tenir moltes dificultats per quedar embarassada. Si escau van fallar col·locant el dispositiu, però moltes de les dones van descobrir que no podien concebre. Una dona no va descobrir fins al 2022 que li havien col·locat un DIU, i se'n va assabentar ja anciana.

“Va ser el mateix que esterilitzar les nenes des del principi”, explica Lyberth, psicòloga i activista de dones. Moltes dones també van patir dolors intensos, hemorràgies internes i infeccions abdominals.

Malgrat que Lyberth va compartir la seva història públicament fa diversos anys, l'escàndol va trigar molt de temps a atreure una atenció generalitzada a Dinamarca.

Groenlàndia, que va ser colònia danesa fins a 1953, té el seu propi govern local però també forma part del regne de Dinamarca i té dos representants al parlament danès.

L'any passat, l'Estat danès i Naalakkersuisut, el govern groenlandès, van iniciar una investigació imparcial sobre el cas dels DIU i altres pràctiques de prevenció de l'embaràs dutes a terme a Groenlàndia entre el 1960 i el 1991, quan el territori autònom va reprendre el control del seu sector sanitari. Però la investigació no es presentarà fins al maig del 2025.

El Ministeri de l'Interior i de Salut danès va dir que “espera rebre i llegir la citació”. "És un assumpte tràgic i hem d'arribar al fons del que ha passat, raó per la qual un equip d'investigadors està duent a terme actualment una investigació independent i imparcial", va sentenciar la titular del Ministeri, Sophie Løhde.