Dimiteix el primer ministre d'Escòcia: així ha estat la caiguda

El primer ministre d'Escòcia, Humza Yousaf, ha presentat aquest dilluns la dimissió després de la ruptura de l'acord de coalició entre el Partit Nacional Escocès (SNP) i el Partit Verd, encara que inicialment la seva intenció era continuar en el càrrec i governar en minoria.

El fràgil equilibri polític escocès es va acabar de trencar dijous, quan els verds van anunciar que no continuarien com a socis minoritaris del Govern d'Escòcia. A les diferències per les polítiques en matèria d'autodeterminació de gènere s'hi va sumar la revisió per part de l'executiu dels objectius per reduir l'emissió de gasos contaminants.

L'SNP es veia abocat a governar en minoria, un repte a què Yousaf es va mostrar disposat a assumir divendres, quan va assegurar que no dimitiria i s'enfrontaria a una moció de censura impulsada pels conservadors i que ja havia aconseguit el suport d'altres partits , entre ells el dels verds.

Tres dies més tard, ha argumentat davant dels mitjans que volia continuar perquè entenia que era "allò correcte", amb l'esperança d'arribar a "un acord menys formal" amb els seus antics socis que ha resultat impossible.

Entén que, per “reparar” les relacions, cal que una altra persona agafi les regnes, si bé la dimissió no serà immediata. Així, ha explicat que ja ha informat la cúpula de l'SNP perquè comenci un procés de primàries, però que continuarà com a primer ministre fins que es completi el procés "per garantir una transició ordenada".

"He tingut l'honor de formar part del govern durant gairebé 12 anys, en diferents càrrecs", ha recalcat Yousaf, "orgullós" de les polítiques impulsades.

La dimissió deixa ara a l'aire el futur d'una Escòcia que no havia de tenir eleccions fins al 2026. De fet, Yousaf, que va assumir el càrrec fa una mica més d'un any arran de la dimissió abrupta de Nicola Sturgeon, va dir divendres que volia encapçalar l'SNP en els propers comicis.

Yousaf ha enfrontat una sèrie de desafiaments des de la seva elecció, inclosa la investigació policial en curs sobre les finances del partit que va resultar a l'arrest de Sturgeon i Murrell acusat de malversació de fons.

En resposta a l'anunci de Yousaf, el líder laborista escocès, Anas Sarwar, va convocar eleccions. "L'SNP és un partit dividit, sense idees i incapaç d'estar a l'alçada dels desafiaments que enfronta Escòcia", va dir.

“No poden imposar a Escòcia un altre primer ministre no electe en un acord secret; el poble d'Escòcia hauria de decidir qui dirigeix el nostre país. Hi ha d'haver eleccions: és hora d'un canvi i el partit laborista escocès està disposat a aconseguir-ho”, va dir Anas Sarwar.