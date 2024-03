Els diners que rebran les federacions esportives de Catalunya aquest any

La Generalitat destina 15 milions d'euros a federacions i clubs esportius catalans per a la temporada 2024-2025

En una decisió que busca enfortir el teixit esportiu català, la Generalitat ha aprovat destinar 15 milions d'euros a les federacions esportives catalanes ia les unions de clubs per a la temporada 2024-2025. Aquesta mesura representa un increment significatiu respecte als 14.250.000 euros assignats a la temporada actual.

L'anunci s'ha fet després de la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts 26 de març, on es va confirmar que per primera vegada les entitats esportives coneixeran per endavant les subvencions que rebran per a la temporada que ve. Aquesta anticipació brindarà a les organitzacions esportives l'oportunitat de planificar a llarg termini, oferint-los més estabilitat i capacitat d'organització.

Aquesta decisió respon a les demandes prèvies del sector esportiu català, que havia sol·licitat amb insistència que les subvencions fossin atorgades a l'inici de cada temporada en lloc de finalitzar. L'octubre passat, l'esport català havia protestat davant del Parlament per fer ressò d'aquesta petició, alhora que demanaven el pagament pendent d'aproximadament 20 milions d'euros corresponents a les temporades esportives entre el 2020 i el 2023.

Amb aquesta mesura, la Generalitat busca consolidar el seu suport a l'esport català, promovent-ne el desenvolupament i oferint un marc de treball més estable i predictible per a les federacions i clubs esportius de la regió.

Segons les xifres de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), actualment hi ha uns 12.500 clubs de diverses modalitats esportives, en què competeixen 750.000 esportistes.