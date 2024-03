La sanció a un futbolista brasiler per intent de frau en un control antidopatge

per Pau Arriaga Pérez

El davanter brasiler del Flamengo Gabriel Barbosa Almeida, conegut com Gabigol , ha estat sancionat amb 2 anys d'inactivitat a la pràctica del futbol per temptativa de frau en un control antidopatge el 8 d'abril de 2023.

L'atacant, de 27 anys i 18 vegades internacional amb la selecció brasilera, es va negar a fer un examen antidopatge abans d'un entrenament, tal com exigeix la normativa, i només després de dinar va accedir a sotmetre's a una anàlisi d'orina, que va lliurar "de manera irregular", amb la tapa oberta.

El Tribunal de Justícia Esportiva Antidopatge, amb cinc vots a favor que fos castigat i quatre en contra, va castigar Gabigol pel seu comportament durant el test, no pel resultat, fonamentant-se a l'article 122 del Codi Antidopatge del Brasil que recull sancions per "frau o intent de frau a qualsevol part del procés de control antidopatge per part d'un esportista o una altra persona".

La sanció, que pot ser recorreguda davant del Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS), començarà a comptar des d'aquell dia, el 8 d'abril del 2023, i no podrà tornar a jugar fins a l'abril del 2025.

Una estrella que no va triomfar a Europa

Format al planter de Santos (com Pelé i Neymar, entre altres), Gabigol va fer el salt a Europa el 2016 fitxant per l'Inter de Milà, que va pagar una xifra propera als 30 milions d'euros per l'atacant.

No obstant això, el seu periple a la capital de Llombardia va ser de tot menys reeixida; un gol en 10 partits a la campanya de la seva arribada va provocar la seva sortida, en forma de cessió, al Benfica de cara al següent curs.

Però a Portugal tampoc no va trobar el seu lloc, i al mercat hivernal d'aquell mateix curs va tornar al Brasil, en aquesta ocasió al seu equip de tota la vida.

Després de mitja temporada a Santos, va ser novament cedit a Flamengo... que el 2019 ho va comprar per menys de 20 milions d'euros. Al seu país sí que s'ha consolidat com un dels atacants més perillosos (també a la Libertadores), però la seva trajectòria europea ha estat un fiasco.