La dona de Navalni dubta sobre la seva mort: 'Putin està mentint constantment'

per J.C. Meneses Montserrat

La dona del destacat opositor rus Alexei Navalni, Iúlia Navalnaya, ha reconegut aquest divendres tenir dubtes sobre la mort del seu marit, ja que notícia només ha estat confirmada per les autoritats del país i tant el president de Rússia, Vladímir Putin, com la seva Govern "menteixen constantment".

"No sé si hauríem de creure en la terrible notícia que rebem. La notícia només és dels mitjans oficials (...) No podem creure a Putin i el seu Govern, que estan mentint constantment", ha manifestat Navalnaya durant la seva compareixença a Conferència de Seguretat que s'està celebrant a Munic.

Tot i això, Navalnaya ha destacat que, en cas que la notícia finalment sigui certa, tant el president Putin com "el seu Govern i els seus amics" s'han de fer a la idea que seran castigats tant "pel que li han fet" a Rússia , com pel que han fet amb la seva família i el seu marit.

"Seran portats a la justícia i aquell dia serà aviat. M'agradaria trucar a tota la comunitat internacional, a tota la gent del món. Hem d'estar junts i hem de lluitar contra aquest mal, hem de lluitar contra aquest règim horrible a Rússia avui", ha tancat la dona del destacat líder opositor.

El Servei Penitenciari Federal del districte autònom de Yamalia-Nenetsia ha anunciat aquest divendres la mort de l'influent opositor Navalni, que estava complint una pena a 19 anys de presó per extremisme, després de desmaiar-se al trobar-se malament durant un passeig.

Els principals líders internacionals han sortit al pas per lamentar la notícia, si bé és cert que tant la família com altres destacats opositors al Kremlin han traslladat els seus dubtes sobre les informacions ja que tan sols han estat confirmades per fonts oficials russes.