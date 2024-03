Els EUA afirmen que l'OTAN es veurà arrossegada a una guerra amb Rússia si Ucraïna cau

El secretari d'Estat nord-americà, Lloyd Austin, ha afirmat que l'OTAN es veurà arrossegada a un conflicte amb Rússia en cas que Ucraïna perdi davant Moscou en el marc de la invasió llançada el febrer del 2022 per ordre del president rus, Vladimir Putin .

"Sabem que si (el president rus, Vladímir) Putin té èxit aquí, no pararà. Seguirà adoptant més accions agressives a la regió", ha dit durant una compareixença davant la Comissió de Serveis Armats de la de Representants nord-americana. "Si Ucraïna cau, realment crec que l'OTAN estarà en una lluita amb Rússia", ha afegit.

"Si Ucraïna cau, Putin no s'aturarà aquí. Seguirà avançant i atacant territoris sobirans dels seus veïns. Si ets un país bàltic, estàs realment preocupat sobre si ets el següent. Coneixen Putin, saben de què és capaç", ha manifestat Austin. , qui ha incidit en la importància de mantenir el suport militar a Kíev per fer front a l'ofensiva russa

Així, ha afirmat que "cada dia" es veuen "els riscos al camp de batalla, on els ucraïnesos lluiten amb valentia per defensar el seu territori" i ha confirmat que l'Exèrcit rus està aconseguint avenços a l'est d'Ucraïna. "No ajudar Ucraïna és un camí molt perillós", ha alertat.

L'Exèrcit ucraïnès està començant a experimentar escassetat de municions per la falta d'aprovació de més ajuda nord-americana i malgrat el suport continu de la resta dels seus socis. Els fons dels Estats Units, que és el país que més ha aportat amb diferència, estan bloquejats per una disputa pressupostària entre els demòcrates i els republicans al Congrés.

"Si seguim per aquest camí, seria un regal per a Putin", ha dit, alhora que ha recalcat que altres països podrien començar a sospesar si els Estats Units "és un soci o aliat de confiança". "Els aliats estan preocupats pels missatges que estem manant i el fracàs a l'hora de recolzar Ucraïna i, certament, ha tingut un impacte sobre la moral de les tropes ucraïneses", ha reconegut.

D'altra banda, ha insistit que la guerra a Ucraïna "va sobre seguretat nacional i sobre un ordre internacional basat en normes". "No volem viure en un món on un país pot redibuixar les fronteres del seu veí i prendre de forma il·legítima el seu territori sobirà", ha conclòs.

Les paraules d'Austin han rebut una resposta ràpida de la portaveu del Ministeri d'Exteriors de Rússia, Maria Zajarovna, que ha afirmat que són una "bogeria". "¿És una amenaça directa a Rússia o un intent de presentar una excusa per al president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski? En tots dos casos, és una bogeria, però ara tothom veu qui és l'agressor: Washington", ha assenyalat al seu compte a Telegram.