L'expresident uruguaià José Mujica pateix un càncer a l'esòfag

L'expresident d'Uruguai José Mujica ha anunciat aquest dilluns que té un tumor a l'esòfag durant una conferència de premsa en què ha explicat que li va ser detectat durant una revisió mèdica realitzada divendres.

Mujica ha explicat que es tracta d'un cas "doblement complex" a causa de la malaltia immunològica que pateix des de fa 20 anys i que afecta els ronyons, cosa que genera "òbvies dificultats" per sotmetre's a quimioteràpia, segons han recollit mitjans uruguaians.

"Mentre pugui, seguiré militant i entretingut amb les verdures. Mentre el rotllo aguanti, seguiré (...) Vull transmetre'ls a les pibes i pibes que la vida és bella, i es gasta i se'n va", ha expressat l'expresident .

"El quid de la qüestió és tornar a començar cada vegada que un cau, i si hi ha bronca, que la transformin en esperança i que lluitin per l'amor, que no es deixin engatusar per l'odi. Ningú se salva sol", ha transmès .

"Estic agraït i que em treguin el que ha ballat", ha dit Mujica concloent, no sense abans advertir amb retard als periodistes que no li preguntessin per qüestions mèdiques. "No tinc ni idea què faran els tipus, així que de medicina no preguntin res", ha dit.

"Molta força"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha animat l'expresident uruguaià José Mujica després de fer l'anunci: “Molta força en la lluita contra aquesta malaltia”.

En un apunt a X aquest dilluns, ha assegurat que el seu exemple "segueix sent una inspiració" per als que creuen en la política transformadora i la justícia social.

Una figura influent

Nascut el 20 de maig de 1935 a Montevideo (Uruguai), Mujica ha estat una figura influent en la política uruguaiana durant dècades.

Es va unir al Moviment d'Alliberament Nacional-Tupamars (MLN-T), un grup guerriller d'esquerra, a la dècada de 1960 i es va convertir en un dels seus líders prominents. Durant la dictadura militar a Uruguai (1973-1985), va ser empresonat durant més d'una dècada, on va passar llargs períodes en confinament solitari.

Després de la restauració de la democràcia a Uruguai, Mujica es va convertir en una figura destacada al Front Ampli, una coalició de partits d'esquerra, i va ocupar diversos càrrecs polítics, inclòs el de senador i ministre de Ramaderia, Agricultura i Pesca. El 2009, va ser elegit president d'Uruguai, servint en el càrrec fins al 2015.

Com a president, Mujica va guanyar reconeixement internacional pel seu estil de vida modest, el seu enfocament pragmàtic de la política i el seu èmfasi en la igualtat social i la sostenibilitat ambiental.

Es va destacar per donar gran part del seu salari presidencial a obres benèfiques i viure en una casa modesta als afores de Montevideo en lloc de la residència presidencial.

Després de deixar la presidència, Mujica va continuar sent una figura influent en la política uruguaiana i global, i va ser reconegut com un símbol de l'honestedat i l'autenticitat en la política. El seu llegat n'ha inspirat molts i ha deixat una marca indeleble en la història política d'Uruguai i més enllà.