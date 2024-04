El suculent sou que ofereix Mercadona per contractar personal de neteja

Mercadona, la coneguda cadena de distribució, ha obert noves oportunitats laborals per a operaris de neteja, amb sous que poden assolir fins a 2.100 euros al mes, a més d'un extra per treball nocturn.

Aquestes vacants ofereixen un salari inicial de 1.553 euros al mes, amb possibilitat d'obtenir increments significatius amb el temps. Els contractes són indefinits, amb jornades de quaranta hores al mes en torns establerts de tarda o de nit, aquest últim amb un plus per nocturnitat.

La companyia, liderada per Juan Roig, destaca per oferir condicions laborals atractives, incloent-hi formació pràctica remunerada. Tot i això, per a aquests llocs en particular, Mercadona busca candidats amb experiència prèvia en neteja, preferiblement en ambients industrials, així com coneixements bàsics en l'ús de maquinària i productes de neteja, i posseir carnet de conduir de tipus B.

La disponibilitat per treballar caps de setmana i festius també és un requisit. Entre les responsabilitats d'aquests rols hi ha la neteja i la desinfecció d'instal·lacions, així com el maneig de maquinària especialitzada, incloent-hi aspiradors, perxa d'osmosi, bufadors, maquinària d'elevació i hidronetejadores, entre d'altres.

Les oportunitats de feina no es limiten només a la neteja; Mercadona també està reclutant personal per als seus supermercats a diverses províncies espanyoles, amb sous que van des dels 1.553 fins als 2.102 euros mensuals.

Per sol·licitar un lloc, els interessats han d'accedir al Portal d'Ocupació de Mercadona a través de la pàgina web. Allí, se'ls sol·licitarà adjuntar el seu currículum i completar un qüestionari.

L'empresa gestiona totes les sol·licituds de manera telemàtica a través de la plataforma d'ocupació, i no accepta currículums per xarxes socials, correu electrònic, ni peticions d'ocupació a botigues o per telèfon.

Ofertes de mitja jornada

D'altra banda, per als que prefereixin una jornada parcial, Mercadona disposa de places de vint hores setmanals amb un sou de 777 euros al mes en començar a l'empresa, incrementant-se fins a 1.501 euros mensuals després de quatre anys de permanència.

Per a contractes de quinze hores setmanals, la remuneració varia des dels 582 euros fins als 788 euros.

Una particularitat d'aquestes ofertes de feina és que no es requereix experiència prèvia per a la majoria de llocs, a excepció dels conductors de repartiment, per als quals se sol·licita almenys un any d'experiència amb el carnet de conduir vigent.

Les vacants disponibles s'actualitzen diàriament a la pàgina web de Mercadona. Les darreres oportunitats laborals publicades per la companyia abasten diferents províncies com Biscaia, Barcelona, Balears, Sevilla, Còrdova, Saragossa, Osca, Santa Cruz de Tenerife i Madrid.

Amb una àmplia gamma d'opcions de jornada i sous competitius, Mercadona es posiciona com una opció atractiva per a aquells que busquen feina al sector de la distribució.