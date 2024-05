El G7 es compromet a acabar amb el carbó el 2035: el pacte que arriba tard

Els ministres dels països del G7 van acordar dimarts posar fi a les centrals elèctriques de carbó per al 2035 per frenar l'escalfament global. Un acord amb molta publicitat i amb poca profunditat que sembla poc viable tenint en compte les circumstàncies actuals.

Després de dos dies de converses a Torí, Itàlia, els països del G7 (Regne Unit, Estats Units, Canadà, França, Itàlia, Alemanya i Japó) van publicar un compromís d'“eliminar gradualment l'actual generació incessant d'energia a base de carbó als nostres sistemes energètics durant la primera meitat de la dècada del 2030” per aconseguir frenar l'augment de les emissions globals de gasos amb efecte d'hivernacle.

El comunicat marca una fita climàtica clau per a les nacions del G7 que no havien pogut arribar a un acord sobre l'eliminació gradual del carbó després de diversos anys de converses. El ministre italià Gilberto Pichetto Fratin, que va presidir la reunió, va dir: "És la primera vegada que es fixa un camí i un objectiu per al carbó".

Però aquest camí podria tenir alguns sots que ho facin més llarg, ja que l'acord preveu que aquells països que depenguin en gran mesura del carbó, com el Japó o Alemanya, puguin incomplir el termini. Per això, han d'oferir l'opció d'un cronograma consistent a mantenir un límit d'1,5°C d'escalfament global per sobre dels nivells preindustrials.

A més, l'objectiu de l'acord - frenar l'emissió de gasos d'efecte hivernacle- podria no ser factible tenint en compte que els consumidors d'energia de carbó més grans del món, la Xina i l'Índia, han continuat construint noves plantes de carbó malgrat les advertències dels experts. La comunitat científica ha assenyalat que el 6% de la capacitat de carbó del món s'ha de tancar cada any fins al 2040 per evitar una emergència climàtica. A més, totes les plantes de carbó s'haurien de clausurar per al 2040 –llevat que estiguin equipades amb tecnologia eficaç d'eliminació de carboni– si els governs volen limitar l'escalfament global a 1,5°C.

Un acord que arriba "massa tard"

El pacte aconseguit pels membres del G7 ha estat criticat per molts sectors per no ser efectiu. Des d´Amnistia Internacional han manifestat que "no és l´objectiu sobre el carbó que necessitem, i així no garantim justícia climàtica", ha assenyalat en un manifest Candy Ofime, investigadora d´Amnistia Internacional sobre Justícia Climàtica.

Des de l'organització supranacional han denunciat que “el compromís arriba massa tard”. "La fi de la generació d'energia a partir del carbó no arribarà a temps per als que pateixen els pitjors efectes de la crisi climàtica. El carbó és una de les fonts d'energia més brutes i la combustió té repercussions immenses en la salut, sobretot als països d'ingressos més baixos i entre les comunitats marginades i sovint racialitzades que estan a primera línia d'aquests efectes a tot el món", sentencien al manifest recollit per Catalunya Press.

Alhora, alerten que aquest acord no contempla la reducció de l'"ús del carbó per a la producció d'acer, que representa al voltant del 30% del consum de carbó, i el compromís amb la reducció gradual del 'carbó descarbonitzat'. És enganyós" conclouen.