El Girona cau contra l'Athletic (3-2) en un partit elèctric i vibrant

per Pau Arriaga Pérez

El Girona no va aprofitar l'oportunitat de retallar punts al Reial Madrid i va perdre a San Mamés contra l'Athletic (3-2). Els bilbaïns, per la seva banda, s'assenten a la cinquena plaça.

Només 2 minuts va trigar a moure's el marcador en un inici fulgurant dels d'Ernesto Valverde. Un error d'Aleix García a la sortida de pilota el va aprofitar Alex Berenguer per aconseguir l'esfèric i marcar.

Sense treva per a cap dels dos equips, Iñaki Williams va fregar el segon en una rematada que se'n va anar fora per poc. La resposta la va donar Viktor Tsygankov amb un tret de rosca que va desviar Unai Simón... i encara no s'havia complert el primer quart d'hora.

El més gran dels Williams es va trobar amb el pal en una acció individual que va estar a punt d'acabar amb premi. Tot i el contratemps, el quadro bilbaí va pressionar els catalans, que van patir a la primera meitat a La Catedral.

Tot i això, tot just reprendre's el matx, Iván Martín va mediar un centre a l'olla que va caçar Tsygankov per igualar el matx.

El partit s'havia convertit en un correcarrers que va beneficiar, sobretot, l'equip basc. Al 56, Berenguer va tornar a aprofitar una altra fallada de Miguel Gutiérrez a la sortida per anotar en segon, i Iñaki Williams, només 3 minuts va aconseguir el 3-1.

El doble cop va deixar atordit el quadro de Montilivi, que tot i així va reaccionar quan faltaven un quart d'hora per al final amb una rematada d'Eric García a centre d'Aleix García que retallava distàncies.

Tot i intentar-ho insistentment en els últims minuts, no va ser suficient i va encaixar la seva segona derrota consecutiva, tercera del que va de curs a la competició domèstica.