La fi de les hores extres sense pagar? Aquesta és la nova estratègia de Treball

El secretari d'Estat de Treball i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, ha traslladat als agents socials una proposta per a la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores sense minva salarial per al 2025 que passa per millorar el registre horari i que la Inspecció de Treball i Seguretat Social tingui accés de manera remota a aquesta eina de control horari per evitar el frau.

"És imprescindible per evitar que els seients es puguin alterar o manipular per l'empresari o per un altre subjecte", ha indicat Pérez Rey a la sortida de la segona taula de diàleg social per a la rebaixa de la jornada laboral, després de la celebrada el 25 passat de gener i en què CCOO, UGT, CEOE i Cepime van demanar negociar entre ells aquest assumpte, en paral·lel a les reunions tripartides amb el Govern.

En aquesta línia, Pérez Rey ha explicat que la reforma que s'ha plantejat a sindicats i patronal aquest dilluns passa per reformar l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors per aconseguir una reducció de la jornada de manera escalonada: fins a les 38,5 hores 2024, amb l'objectiu d'arribar a les 37,5 hores el 2025.

Per això, Pérez Rey ha indicat que és "imprescidible" que aquesta reducció incorpori mesures que tinguin a veure amb el registre horari perquè aquest sigui accessible per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de manera remota i se'n garanteixi, així, el "integritat, transparència i control".

"Espanya té un deute amb la Unió Europea i, en concret, amb el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ens demana que el registre sigui accessible, fiable i transparent i, per tant, hem traslladat als interlocutors socials quins són els elements que fan que el registre horari compleixi aquestes exigències que deriven de la Unió Europea”, ha indicat Pérez Rey.

De la mateixa manera, s'ha compromès que la millora del registre horari es farà pensant en els col·lectius que tenen més dificultat per incorporar aquestes mesures, que són les petites i mitjanes empreses

Sancions "dissuasòries" per cada treballador i no per empresa

A més, Treball ha elevat als interlocutors socials la necessitat de reforçar l'aparell sancionador en matèria de temps de treball perquè sigui "eficaç i prou dissuasori" de les conductes que posen en perill el compliment íntegre de les normes de jornada. En aquest sentit, ha indicat que s'explorarà que les sancions no es produeixin per empresa sinó per cada treballador.

D'altra banda, Pérez Rey ha aclarit que la reducció de la jornada es realitzarà garantint-ne el còmput anual per garantir la flexibilitat en l'aplicació d'aquesta reducció, tant per a empresaris com per a treballadors.

Així, hi haurà dues referències a la llei: la jornada setmanal i la jornada en còmput anual, ja que la major part dels convenis contemplen la jornada en termes anuals.

La proposta de Treball per a la reducció de jornada, mesura que beneficiarà uns 12 milions de persones, s'enviarà els propers dies als agents socials per escrit i es discutirà en una propera reunió que el secretari d'Estat de Treball encara no ha precisat quan es produirà.

Els sindicats demanen un registre horari efectiu per a totes les empreses

Després de la reunió, els sindicats han realitzat una valoració de la proposta "verbal" traslladada per Treball a la reunió d'aquest dilluns.

Pel que fa al sistema de control horari, la secretària confederal d'Acció Sindical i Ocupació de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha instat a prendre "algun tipus de mesura" per garantir que el registre horari a les empreses de menys de 50 treballadors sigui efectiu i es faci a través de mitjans “que siguin fiables, que no siguin manipulables i que per tant aquest control horari sigui objectiu”.

Sobre les empreses de més de 50 treballadors, Vicente considera que no només ha de ser un sistema fiable al qual tingui accés la Inspecció de Treball, sinó que s'ha de complir el que preveu la normativa perquè també hi tingui accés la representació legal dels treballadors i els treballadors tinguin informació puntual sobre el registre horari.

Així mateix, ia més de la reducció de la jornada laboral, la secretària d'Acció Sindical de CCOO ha insistit a abordar també en aquesta negociació els descansos setmanals, les hores extres, les vacances i qüestions relacionades amb la conciliació de la vida laboral i familiar i els permisos.

"Està també el tema de la lactància, que està pendent perquè efectivament no es va aprovar al paquet de subsidi per desocupació i són qüestions que considerem des de CCOO que han d'estar a sobre de la taula", ha explicat.

A més, CCOO considera que cal determinar la referència horària per als convenis que estan regulats de manera anual i no setmanal. "Aquesta referència ha d'estar també a l'Estatut dels Treballadors perquè no faci cadascun una interpretació interessada del que pot ser la reducció de la jornada a 37,5 hores", ha insistit Vicente.

La representant de CCOO ha assenyalat a més que la proposta "verbal" de Treball preveu que la reducció de jornada arribi a 38,5 hores setmanals "a finals de 2024" ia 37,5 hores "a finals de 2025".

Per part seva, el vicesecretari general d'UGT, Fernando Luján, considera que el registre horari ha de dotar la Inspecció de Treball de la suficient capacitat perquè correspongui a les hores efectivament treballades, tant les ordinàries com les extraordinàries.

Des d'UGT també s'aplaudeix la intenció del Govern d'augmentar les sancions i individualitzar-les. "Però no ens ha donat un text que puguem estudiar", ha matisat Luján.

Tot i això, UGT considera que la proposta del Govern va en la bona direcció i ha assegurat que això servirà perquè a l'altra taula, a la taula bipartita amb CEOE i Cepime, es pugui avançar.

Per Luján, la millor manera de reduir la jornada i d'adaptar-la als sectors de les diferents empreses és mitjançant un acord amb la patronal.

Segons càlculs d'UGT, el primer pas per a la reducció de jornada plantejada pel Govern -- a 38,5 hores-- suposarà una adaptació de l'horari d'entre 3 i 4 milions de treballadors, mentre que el segon pas --a 37, 5 hores-- beneficiarà gairebé 10 milions de treballadors.

En línia amb CCOO, UGT considera que també cal parlar de flexibilitat, del període de descans, de com s'adapta la directiva europea de condicions transparents i previsibles, de les reduccions de jornada i de la maternitat.

Els sindicats han negat que ja s'hagi acordat alguna matèria tant a la taula bipartita amb les patronals com a la taula a tres bandes amb el Govern. En aquest sentit, Vicente ha assenyalat que encara està "tot obert", i per això se seguirà negociant perquè, en la mesura del possible, es busqui un acord sobre això.

"Això té certa pressa perquè també després ha d'anar a tràmit parlamentari, els tràmits parlamentaris són llargs i veurem si aconseguim en un temps raonable poder avançar en aquestes matèries", ha afirmat la representant de CCOO.