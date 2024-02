Google augura que la IA podrà fer les seves pròpies conjectures i crear medicaments

El ceo de Google DeepMind, Demis Hassabis, ha augurat que la intel·ligència artificial (IA) podrà fer les seves pròpies conjectures durant la propera dècada.

Ho ha dit aquest dilluns en el marc del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre aquest dilluns i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

Hassabis ha explicat que fins ara són els humans els que fan les hipòtesis per resoldre problemes, però que en el termini de deu anys ja ho podrà fer la IA pel seu costat.

A més, en aquest període la intel·ligència artificial serà capaç de respondre les preguntes sobre el que està fent, i, per tant, “es podran explicar a ells mateixos”.

El directiu ha previst que durant els propers anys, la IA també sigui capaç de crear nous compostos químics que es podran fer servir, per exemple, en medicina, per obtenir nous medicaments que permetin tractar malalties fins ara incurables.

És necessari "posar límits" a la IA

Hassabis ha dit que cal continuar investigant per poder manejar la intel·ligència artificial i poder "posar límits al seu voltant".

Ha subratllat que cal incrementar l'entesa i l'anàlisi dels sistemes, no només per millorar-los, sinó també per entendre com construeixen el coneixement i com poden evolucionar.

Preguntat sobre l'aparició de ChatGPT, ha explicat que a Google DeepMind es preveia que aquesta tecnologia no estaria preparada fins, potser, d'aquí a dos anys, però que tot i que no és totalment precisa, “de cop milions de persones la van trobar útil ".