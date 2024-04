Un gran Lewandowski salva el Barça amb un 'hat trick' contra el València (4-2)

per Pau Arriaga Pérez

El Barça ha recuperat la segona posició després de derrotar el València (4-2) en un matx marcat per l'expulsió del porter georgià Giorgi Mamardashvili just abans del descans. En el partit va brillar Robert Lewandowski, que amb un hat trick va compensar dues grans fallades que havien avançat el València després del primer gol de Fermín.

Després d'un període difícil que va incloure derrotes contra el París Saint-Germain (1-4) i el Reial Madrid al Clàssic (3-2), a més de la mantinguda confiança en l'entrenador Xavi Hernández, el conjunt blaugrana es va enfrontar a un trobada plena d'intensitat. L'expulsió directa de Mamardashvili va ser un punt d'inflexió amb Lewandowski evitant un resultat desfavorable.

Fermín va anotar el primer gol, però errors significatius de Marc-André ter Stegen en un rebuig i un penal comès per Ronald Araujo van permetre que el València se n'anés al descans guanyant 2-1. Tot i això, la targeta vermella al porter valencianista per tocar la pilota amb la mà fora de l'àrea ha equilibrat les coses. A la segona meitat, Lewandowski va assegurar la victòria i els tres punts, portant de nou el Barça al segon lloc de la classificació.

A Montjuïc, on poc abans del matx un xàfec rebia els jugadors, Fermín López va acostar l'objectiu de la segona plaça amb un cop de cap al fons de les malles després d'una gran centrada amb rosca de Raphinha. Era el minut 22, i només uns minuts després començaria el període de desconnexió del conjunt culer.

Els de Rubén Baraja, mentrestant, executaven a la perfecció el seu pla, replegant-se i sortint al contraatac, liderats per Peter Federico, que abans del quart d'hora va assistir per a Hugo Duro, que gairebé d'esquena va rematar davant un atent ter Stegen que va desbaratar l'ocasió .

No tindria tanta fortuna el porter alemany només cinc minuts més tard del gol blaugrana, en una jugada en què va intentar picar-li la pilota a Hugo Duro per evitar la pressió. Després del rebuig defectuós, la pilota la va abaixar amb el pit el davanter 'che', que es va quedar sol per marcar a plaer, mentre Ronald Araujo, sense èxit, intentava treure-la sota pals.

Un altre error, en aquesta ocasió del central uruguaià, va permetre la remuntada del quadro visitant. Al minut 38, Araujo va atropellar dins l'àrea Peter Federico, que havia aconseguit controlar una llarguíssima passada de Mamardashvili; Pepelu es va plantar als 11 metres i, amb un llançament centrat i fort, va enganyar ter Stegen.

Araujo va intentar rescabalar-se poc després amb una rematada al pal, just abans que el matx fes un tomb en el temps extra, quan Mamardashvili, fora de l'àrea, va tocar la pilota amb la mà i va veure la vermella directa. Baraja va prescindir d'André Almeida per donar entrada a Jaume Doménech, que abans del descans va aclarir, en fred, un gran xut de falta de Raphinha.

A la represa, Xavi va moure la banqueta donant entrada Iñigo Martínez i Sergi Roberto per Pau Cubarsí i Andreas Christensen, però va ser Robert Lewandowski l'encarregat de revolucionar el xoc. Al minut 49, Ilkay Gündogan va treure un córner que el davanter, al primer pal, es va encarregar de rematar de cap al fons de les malles.

Ja al 82, en un nou córner, l'atacant polonès va aprofitar una fallada de Jaume al rebuig per tornar a aparèixer i, una altra vegada de cap, segellar la remuntada culer, que va refermar amb el mateix gol en un llançament de falta ja al descompte.

Amb això, Lewandowski aconsegueix el seu 16è gol a LaLiga aquesta temporada, a tres dels 19 de l'ucraïnès Artem Dovbyk. Amb això, el Barça recupera la segona posició, en espera del derbi de la propera jornada a Montilivi.