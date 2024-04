Hi ha almenys cinc espanyols morts i congelats que esperen ser ressuscitats

La criopreservació, una tècnica que desafia les nocions convencionals sobre la mort i la vida, ha guanyat un interès creixent a Espanya els darrers anys. Amb un total de cinc casos d'espanyols en estat de pausa biològica, distribuïts a diferents parts del món, aquesta pràctica ha sorgit com una opció intrigant per a aquells que busquen prolongar la seva existència més enllà dels límits naturals.

A ABC comparteixen la història de Max, que va buscar desesperadament una solució per prolongar la vida del seu pare malalt de càncer de pàncrees, és només una entre diverses que il·lustren el creixent interès en la criopreservació. Després de descobrir la tècnica en línia, Max hi va veure una oportunitat per "pausar" la vida del seu pare, amb l'esperança que la ciència avancés prou per reviure'l en el futur. La seva odissea per criopreservar el seu pare i portar-lo a Rússia, on es troba actualment, reflecteix els desafiaments i la determinació que envolten aquesta pràctica.

José Luis Cordeiro, un destacat enginyer i defensor de la criogenització, ha tingut un paper crucial en la introducció d'aquesta tecnologia a Espanya. Des de la coordinació de la primera criopreservació a la Península Ibèrica el 2016 fins al seu suport continu a la causa, Cordeiro ha estat un defensor incansable de la criopreservació com una opció vàlida per a aquells que busquen desafiar la mortalitat.

Tot i això, la manca de legislació clara a Espanya ha plantejat desafiaments per a aquells que volen optar per la criopreservació. Les famílies dels criopreservats prefereixen mantenir cert anonimat, expressant el seu descontent amb la situació actual al país i sentint que se'ls ha fallat en no permetre la criopreservació del cos sencer al seu territori.

Arreu del món, més de 500 persones ja estan en estat de conservació criogènica, amb al voltant de 100 a Rússia i la resta distribuïdes en diversos països com la Xina i Suïssa. A Espanya, específicament, hi ha 500 persones en llista d'espera per ser criopreservades, cosa que reflecteix l'interès creixent i la demanda d'aquesta tecnologia al país.

Encara que la criopreservació planteja desafiaments ètics i legals, aquells que la recolzen argumenten que és una alternativa vàlida que ofereix una esperança real de vida perllongada. Amb avenços científics continus, la possibilitat de “reanimar” aquells en estat de conservació criogènica podria convertir-se en una realitat en un futur no gaire llunyà. La promesa de la criopreservació, amb el seu potencial per desafiar les limitacions de la mortalitat, continua captant l'atenció i l'esperança dels qui busquen perllongar-ne l'existència.