Històric: l'Igualada HC guanya un trofeu continental després de 25 anys

¡El Pavelló de les Comes a Igualada s'ha convertit en l'escenari d'un triomf memorable! L'equip local, l'Igualada Hoquei Club, es va coronar campió de la segona màxima competició europea d'hoquei sobre patins, després d'imposar-se a la final al Follonica italià, per 4-2. Aquesta victòria marca una fita per a l'equip d'Igualada, alçant un títol europeu 25 anys després d'haver conquerit la màxima competició continental a la temporada 1998-99, ia la mateixa seu, afegint així un capítol daurat més a la seva rica història esportiva.

El partit va començar de manera explosiva per a l'equip local, amb Nil Cervera obrint el marcador als 8 minuts de joc. L'habilitat de Cervera va brillar al primer temps, anotant dos gols més, el segon al minut 18 i un espectacular tercer gol des d'un xut llunyà a només 5 segons de concloure la primera meitat. Amb aquest gol, Cervera no només ampliava l'avantatge, sinó que també enviava un missatge clar de determinació i habilitat.

La segona part de la trobada va ser igualment intensa. Tot i que l'equip italià, lluny de rendir-se, va mostrar la capacitat de lluita. Davide Banini es va erigir com la figura del Follonica Hoquei, aprofitant la desena falta de l'equip d'Igualada per marcar el primer gol. Banini va continuar el seu impuls i, després d'una targeta blava a Nil Cervera, va marcar ràpidament el segon gol per al seu equip, col·locant el marcador 4-2. Tot i els seus esforços, però, l'equip italià no va poder superar l'avantatge establert.

Nil Cervera, sens dubte l'estrella del partit, va culminar la seva sorprenent actuació amb un quart gol personal al segon període, segellant així una actuació inoblidable i portant el seu equip a la glòria. L'actuació de Cervera, autor de tots els gols del seu equip, no només va demostrar el seu talent excepcional, sinó que també va reafirmar el seu paper crucial en l'èxit del seu equip.

Amb aquest triomf, Igualada no només celebra un retorn triomfal al cim de l'hoquei europeu després de dues dècades i mitja, sinó que també reviu l'esperit de victòria al mateix escenari que els va veure coronar-se anteriorment. Aquest èxit reafirma la tradició i l'esperit competitiu d'un equip que, al llarg dels anys, ha demostrat la seva capacitat per competir i triomfar al nivell més alt.