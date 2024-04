Investiguen un pagament de 5 milions d'euros a l'Andorra de Piqué

per Helena Celma

L'informe emès per la Unitat d'Anàlisi Financera i d'Activitats Connexes (UAFAC) de la Unitat Central Operativa (UCO) amb data 29 de novembre de 2023, en el context del cas Rubiales, s'endinsa a l'entramat empresarial i les transferències de fons relacionats amb els pagaments de Sela Sport Company a Kosmos Football SL i Fernando Soler Santaeularia.

Tot i això, recents indagacions de la Guàrdia Civil intenten vincular transferències rebudes als comptes del FC Andorra, per un total de 5.315.300 milions d'euros, amb un pagament rebut per l'empresa de l'exfutbolista Gerard Piqué des d'Aràbia Saudita per la seva intermediació a l'organització de tres edicions de la Supercopa a aquest país.

Els investigadors sospiten que el club andorrà hauria rebut diverses transferències de Kosmos Football per un total de 5.315.300€ durant el període analitzat, algunes de les quals es van registrar després de pagaments rebuts per part de SAFF, l'entitat estatal saudita que gestiona els drets de transmissió esportiva a Aràbia Saudita.

A més, van observar que una transferència de Kosmos Football al club andorrà, per una suma de 196.000€, va tenir lloc dos dies després d'un pagament rebut de SAFF per valor de 800.000€.

El jutjat va enviar una comissió rogatòria al Principat d'Andorra el 27 d'octubre del 2022, sol·licitant informació del banc Mora Banc Grup sobre un compte titulat pel FC Andorra Sade, propietat de Gerard Piqué.

La jutgessa buscava conèixer la destinació de fons provinents d'un compte de Kosmos Football SL, on es rebien comissions d'èxit de Sela Sport Company en contraprestació per serveis d'intermediació en la negociació amb la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) per a la celebració de la Supercopa a Aràbia Saudita.

La Guàrdia Civil també va poder analitzar el compte de Kosmos Football, empresa matriu de Piqué, i va trobar que la majoria dels pagaments emesos anaven dirigits a altres societats del Grup Kosmos, Kerald Holding, el FC Andorra Sade i Fernando Soler Santaeularia.

Un informe de l'Agència Tributària del maig del 2023 va corroborar els pagaments de Sela Sport a Kosmos Football, així com la sortida de part d'aquests fons cap a Andorra entre el 2019 i el 2021.

Davant d'això, la jutgessa va emetre una segona comissió rogatòria sol·licitant informació sobre els comptes del hòlding Kosmos i de Gerard Piqué, en cas d'existir.

La històrica relació entre Piqué i Rubiales

La UCO rastreja la relació entre Luis Rubiales i Gerard Piqué almenys des del 2014, quan Piqué va ser nomenat vicepresident de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) durant el mandat de Rubiales. Rubiales va assumir la presidència de la RFEF el maig del 2018.

El 2019, es va gestar la modificació del format de la Supercopa d'Espanya i el trasllat a l'Aràbia Saudita. Segons el testimoni de Juan Luis Rubiales López, oncle de Luis Rubiales, en una reunió secreta a Londres el 5 d'abril del 2019 van participar representants de Sela, la RFEF i Kosmos.

La Guàrdia Civil va verificar que aquell mateix dia membres de l'empresa Kosmos de Piqué van viatjar de Londres a Barcelona, mentre que Rubiales i Ruben Rivera de la RFEF van volar a Madrid.

En aquesta reunió es va signar un preacord entre la RFEF i la Sela per celebrar la Supercopa a l'Aràbia Saudita durant tres anys, però sense la participació d'un agent extern.

Finalment, es va celebrar la Supercopa a l'Aràbia Saudita sota un acord signat el setembre del 2019 per a sis edicions entre el 2020 i el 2025. Piqué va rebre una compensació propera als 24 milions d'euros per la seva intermediació.

Cosines d'èxit i acords financers complexos

Els acords entre RFEF i Sela estipulaven el pagament d'una prima d'èxit de 4 milions d'euros anuals, exempts d'IVA, a un agent extern no identificat. Aquest acord va ser modificat posteriorment per designar Kosmos Football com el receptor d'aquestes comissions.

S'assenyala un interès particular de la RFEF en què Kosmos Football percebés aquestes comissions. Segons el testimoni de l'oncle de Rubiales, directius de la RFEF fins i tot haurien reclamat part d'aquestes comissions a personal de Kosmos.

En aquesta trama, Gerard Piqué figura com a investigat per administració deslleial i corrupció en els negocis.

La investigació de la Guàrdia Civil revela una xarxa financera complexa i relacions estretes entre actors clau al món del futbol espanyol, plantejant serioses preguntes sobre la transparència i la integritat en la gestió d'esdeveniments esportius d'alt perfil.