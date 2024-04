Iran adverteix: ''Cap ambaixada israeliana està fora de perill''

per Redacció CatalunyaPress

El general Yahya Rahim Safav, assessor del líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, ha avisat que "cap Ambaixada" d'Israel "està fora de perill" després de l'atac d'aquesta setmana contra la missió diplomàtica iraniana a Damasc (Síria) i de qui la república islàmica culpa l'estat d'Israel.

"Cap de les ambaixades del règim sionista ja està fora de perill", ha declarat l'assessor durant un discurs recollit per l'agència semioficial Tasnim amb motiu de la commemoració de l'atac d'aquesta setmana.

Com a resposta a aquestes afirmacions per part dels iranians, el ministre de Defensa israelià, Yoav Gallant, ha subratllat que Israel ha "completat els preparatius per a una resposta a qualsevol escenari que s'hagi de desenvolupar davant de l'Iran".

Gallant va mantenir una reunió, diumenge passat 7 d'abril, amb el director d'operacions i el cap dels serveis d'Intel·ligència de les Forces Armades israelianes a la caserna general de Kirya, a Tel Aviv.

Aquests comentaris es produeixen després que Israel emetés una ordre d'alerta a les seves missions diplomàtiques davant de possibles represàlies (per a les quals diuen estar a punt) pel que va passar a la capital siriana, Damasc.

El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de l'Iran, Mohammad Bagheri, ja va anunciar diumenge 7 d'abril que el seu país respondrà amb un "dany màxim" a Israel després de tornar a acusar l'Exèrcit israelià de l'atac a Damasc que va costar la vida a un dels alts comandaments de l'exèrcit, el general iranià Mohammad Reza Zahedi, enterrat dissabte 6 d'abril passat entre multituds a Isfahan, una ciutat situada al centre de l'Iran.

Zahedi va morir dilluns passat 1 d'abril en un atac aeri contra el complex diplomàtic de l'Iran a la capital de Síria, Damasc. També van morir per aquesta ofensiva el seu assessor i 5 oficials més de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran.

Després d'aquest fet, l'Iran ha acusat Israel d'efectuar l'atac aeri com a part d'una campanya militar contra la presència militar iraniana a Síria, on assessors de Teheran participen en el conflicte a la república àrab a favor del president sirià, Bashar al-Assad.