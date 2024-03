L'IVA del rebut del gas passarà del 10% al 21% a partir de l'abril

A partir del proper mes d'abril, les llars a Espanya enfrontaran un nou increment a les seves factures energètiques. Després de la pujada recent de l'IVA de l'electricitat del 10% al 21% al març, ara li toca el torn al gas, que experimentarà un ajustament similar. A més d'aquesta mesura, dos tributs més que incideixen en el rebut elèctric també registraran un augment significatiu: l'impost especial sobre l'electricitat i l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica (IVPEE).

Aquest canvi en la fiscalitat energètica respon a un procés gradual de desmantellament de les rebaixes fiscals implementades pel Govern per contrarestar els efectes de la crisi energètica. Segons un decret de mesures antiinflació aprovat a finals de desembre de l'any passat, es va establir una pujada progressiva dels impostos relacionats amb l'energia, que va començar al gener amb la pujada de l'IVA de la llum i el gas.

A partir de l'1 d'abril, la factura del gas estarà gravada amb el tipus general de l'IVA, fet que es traduirà en un augment del cost per a la majoria dels consumidors, excepte aquells que es trobin al mercat regulat (TUR). Tot i que el Govern revisa el preu de la TUR cada trimestre i s'espera una rebaixa per a aquest mes que ve, l'alça a l'IVA contrarestarà en gran mesura aquest benefici.

En el cas de l'electricitat, l'IVA es mantindrà al 21% per segon mes consecutiu a l'abril, mentre que l'impost especial sobre l'electricitat pujarà al 3,8% i l'IVPEE arribarà al 5,25%. Aquests impostos tornaran als seus nivells originals a partir del juliol, cosa que podria representar un nou cop per als consumidors en plena temporada estival.

Segons anàlisis realitzades per experts, s'espera que l'impacte d'aquests increments fiscals en el rebut de la llum sigui limitat, amb una alça estimada de mig euro a causa del primer impost i una pujada "lleugera" de preus al mercat majorista com a conseqüència del segon. No obstant això, per a les llars ja afectades per l'escalada de preus als serveis bàsics, qualsevol augment addicional suposa una pressió més gran sobre la seva economia domèstica.