Javier Tebas, sobre la comissió del CSD que investiga la RFEF: 'No té empara legal'

Javier Tebas, president de LaLiga, ha mostrat, aquest divendres 26 d'abril, la preocupació per la situació de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i va entendre les preocupacions de FIFA i UEFA davant la creació d'una Comissió per part del Consell Superior d'Esports (CSD) per tutelar la Federació, acció que, segons Tebas, no té suport legal.

Tebas ha manifestat la seva perplexitat davant dels recents esdeveniments, fent referència al Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD), al CSD ia la declaració actual, la qual va descriure com a "kafkiana", a causa de la seva complexitat i incomprensió inicial. Ha qüestionat també la base jurídica de la Comissió organitzadora esmentada a la declaració, ja que, segons ell, no hi ha suport legal per a la seva creació a Espanya.

Així mateix, ha volgut evidenciar la contradicció dins de la declaració, esmentant que, mentre s'adverteix a la Comissió Gestora sobre les seves accions, l'endemà es nomenarà un nou president de la Federació. Aquesta aparent incongruència, segons Tebas, reflecteix la manca de coherència en el procés de renovació de la RFEF després de la gestió de Luis Rubiales, comparant-la amb la situació prèvia relacionada amb Pedro Rocha.

"Jo estic personat al jutjat i també veig una incoherència de com han investigat Pedro Rocha, ja ho he explicat, sóc advocat i sé del que parlo. No és normal que es citi amb 72 hores un testimoni, l'expresident Rubiales se'l citi per més tard, ningú va demanar la citació de Pedro Rocha i jo he demanat 20 testimonis diferents, cap s'ha proveït”, ha afegit.

"No s'està fent cap favor a la Federació. Si ja estàvem malament, si ja era tot un desastre amb allò de Rubiales, abans, durant i després del famós petó, crec que no s'està fent res bé per solucionar el tema de la Federació Federació. Molts personalismes i molts què diran.

D'altra banda, Tebas s'ha referit també al comunicat de FIFA i UEFA aquest mateix dijous, on els dos organismes han apuntat que estudiaran "interferències indegudes" per part del Govern espanyol. "La FIFA i la UEFA aquesta vegada tenen raó en allò que estan dient perquè jo crec que una comissió amenaçadora que no té empara legal, la llei de l'esport no té cap empara legal aquesta comissió, sembla que es vol imposar, es vol posar, quan la Federació ha elegit un president amb 107 avals”, ha conclòs.