Maria Luisa Martinez cedeix el testimoni a Dircom Catalunya a Jordi Romañach

Maria Luisa Martínez Gistau, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de CaixaBank, ha finalitzat aquest 15 de febrer el seu doble mandat com a presidenta de Dircom Catalunya.

Durant aquest període l'associació ha duplicat el nombre de socis fins a arribar als 270 membres, tots professionals de la comunicació vinculats a les principals empreses i institucions amb presència a Catalunya.

A partir d'ara el substituirà al capdavant de l'Associació Jordi Romañach, director de Comunicació, Sostenibilitat i Relacions Institucionals d'El Corte Inglés a Catalunya i les Balears.

Des del 2016 i després de vuit anys de lideratge, Martínez Gistau tanca una etapa en què ha donat un impuls profund a l'associació tant a nivell de representativitat com de continguts.

Ha posicionat l'entitat com a referència del sector i durant la seva presidència ha posat en valor el rol estratègic del directiu de comunicació i la seva capacitat d'escolta per contribuir al progrés de les organitzacions i de la societat en conjunt, en un context de transformació profunda sector i de canvi cultural, especialment a partir de la irrupció de la digitalització.

Precisament per donar resposta a aquest canvi de paradigma, durant la seva presidència s'han engegat noves iniciatives i aliances estratègiques que tenien com a objectiu aportar recursos i eines eficients per als directius de comunicació.

Maria Luisa Martinez: 'Confio que tots els socis hagin trobat recursos valuosos i útils a Dircom Catalunya'

En el comiat Martínez ha afirmat: 'Confio que tots els socis hagin trobat a Dircom Catalunya recursos valuosos i útils per al seu creixement professional i personal, a través de les moltes activitats que hem dut a terme durant aquest període'.

Entre les més de 200 activitats dutes a terme durant el seu mandat, destaquen algunes iniciatives centrades a reforçar la formació i el reskilling dels professionals que representa l'associació, com els nous cicles formatius centrats en qüestions de màxim interès com la comunicació de crisi, la transformació digital o la sostenibilitat.

També activitats en l'àmbit de les Relacions Institucionals i la influència, com els 'Esmorzars Mandarin', pels quals han passat personalitats rellevants de la política, el periodisme o l'empresa com Pere Aragonès, Jaume Collboni, Xavier Trias, Francisco Reynés, Jordi Juan, Albert Sáez, Esther Vera, Sigfrid Gras, Ana Pastor, Nacho Escolar o Fuencisla Clemares, entre d'altres.

I finalment, activitats de networking com el Welcome Summer, el Torneig de Pàdel DircomCat o les visites a infraestructures estratègiques o companyies líders acompanyats pels seus principals directius.

A aquestes se sumen la celebració de set NETCOMs, la trobada anual del sector de la comunicació, que cada any reuneix més de 300 professionals a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm i que ha comptat amb la presència de personalitats com Iñaki Gabilondo, John Carlin, Charlie Castaldi, Cristina Gallach, Victòria Camps o Bob Woodward, premi Pulitzer pel cas Watergate.

“Totes aquestes fites han estat possibles gràcies als esforços de l'equip de Dircom i la dedicació desinteressada de la junta que presideixo, formada per Fede Segarra, Marc Gómez, David Coral, Natàlia Berenguer, Jordi Romañach i Carme Miró. Ara la nostra associació compta amb uns fonaments molt sòlids que li auguren el millor futur possible”, va explicar Maria Luisa Martínez.

El creixement de la comunitat Dircom Catalunya també s'ha vist reflectit en l'increment de seguidors a les seves xarxes socials, que han passat de 562 a superar els 3.000.

La nova Executiva de Dircom Catalunya

| Foto cedida

Jordi Romañach afronta la nova etapa 2024-2028 “amb entusiasme i com un repte il·lusionant”.

Es fixa com a objectius de “la Junta Directiva, que m'honra presidir, seguir posicionant la nostra professió en espais clau de les grans corporacions i dotar els associats dels mecanismes pertinents per entendre les enormes transformacions socials i tecnològiques que impacten en el nostre àmbit d'actuació ”.

Acompanyaran Romañach al nou període Sandra Hors (Vueling), Marc Gómez (Fundació 'la Caixa'), Carme Miró (apple tree), Igone Bartomeu (Coca-Cola), José Guerra (Agbar), Lluís López (Consorci de la Zona Franca de Barcelona), Esther Roure (CaixaBank) i Paula Zapata (Naturgy).

Romañach és el Director de Comunicació, Sostenibilitat i Relacions Institucionals d'El Corte Inglés a Catalunya i les Illes Balears. De fet, la seva carrera professional està molt estretament lligada a aquests grans magatzems, on fa més de 33 anys que treballa. Va començar com a cap de Premsa i Comunicació a Catalunya i va anar pujant fins a ocupar el càrrec actual.

Anteriorment (entre 1989 i 1990) havia treballat al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

| Linkedin

L'acompanyen a la seva candidatura Sandra Hors, Chief Communications, Public Affairs & Sustainability Officer de Vueling (la seva vicepresidenta primera).

Llicenciada en Periodisme per la Universitat Ramon Llull, Sandra va ampliar la formació amb el programa de Relacions Públiques impartit per New York University, el programa en Reputació Corporativa per Universitat Pompeu Fabra i el màster en Gestió Global de Moda per Fashion Institute of Technology.

Anteriorment havia treballat al FC Barcelona ia Desigual. Va començar la seva trajectòria professional com a executiva de Comptes, Relacions Públiques i Comunicació a Porter Novelli.

Hors és professora associada a la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull al màster de Comunicació Global, Diplomàcia i Lideratge ia la llicenciatura de Comunication Management.

| Foto cedida

El seu vicepresident segon serà Marc Gómez. El càrrec actual és de Director de Comunicació Financera de la Fundació “la Caixa”.

Anteriorment va ser Director de Comunicació Financera de CriteriaCaixa i Director de Comunicació Externa d'Abertis.

| Foto cedida

Per acabar, la CEO d'Apple Tree, Carme Miró, serà la tresorera. Miró compta amb més de 25 anys d'experiència com a consultora estratègica en Management, Marketing i Comunicació per a grans companyies internacionals.

És Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona, on va ser la primera dona president d'AIESEC a Espanya (en els 40 anys que tenia aleshores l'Associació). Va obtenir un MBA pel MIT (Massachussets Institute of Technology) de Boston. Ha servit durant 7 anys al MIT-Sloan School International Board, sent una dels 4 espanyols membres d'aquest Board internacional.

El 2007, funda APPLE TREE, el seu segon projecte empresarial, juntament amb Kirsty Brown i Olivia Walsh, amb els quals havia treballat a Cluster Consulting. APPLE TREE és una consultora de comunicació basada en NEW THINKING (innovació, noves tecnologies, creativitat combinades amb estratègia).

| Foto cedida

Lluís López Yuste, director de comunicació del Consorci de la Zona Franca de Barcelona des del 2020. Va accedir al càrrec després d'haver liderat durant 15 anys la comunicació de la divisió dedicada a l'organització de fires i esdeveniments de la mateixa entitat.

Llicenciat en Ciències de Comunicació, especialitat en Periodisme, per la Universitat Ramon Llull (URL), ha cursat postgraus de Planificació Estratègica de la Comunicació Empresarial (URL), Comunicació Digital i E-commerce (EADA) i Màrqueting (UB).

Als seus inicis va exercir de redactor en diferents mitjans de comunicació com Ràdio Barcelona-Cadena Ser, El Punt Avui, Marca o Món Esportiu.

| Foto cedida

Paula Zapata és llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i compta amb diferents programes de postgrau, com ara el Màster en Comunicació Política i Electoral, també per la UAB, entre d'altres.

Actualment és la Directora de Relacions Institucionals i Assumptes Públics de Naturgy, companyia en què fa gairebé 15 anys que ocupa diferents càrrecs de responsabilitat a la Direcció General de Sostenibilitat, Reputació i Relacions Institucionals.

Anteriorment va ocupar la Direcció de Comunicació de la companyia i prèviament en va ser la responsable de Comunicació Externa. Abans de la seva incorporació al grup energètic, va estar al capdavant de la comunicació de MicroBank, el banc social de La Caixa. Abans del 2008 va treballar a diferents mitjans de comunicació com El Economista, Cadena SER o l'Agència EFE, entre d'altres.

| Foto cedida

Esther Roure és actualment directora de Comunicació Externa de CaixaBank. A la seva formació destaca el Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) impartit per IESE; Programa executiu de Corporate Excellence i Esade “The Global CCO” (Direcció de la Reputació, ESG, Marca i Comunicació); Direcció de Màrqueting i Comunicació Internacional, impartit per ESMA, Escola Superior de Màrqueting i Administració de Barcelona, segons el conveni de col·laboració acadèmica amb la Universitat de Girona; Dret a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).

Es va incorporar a Criteria CaixaCorp el 2008 per coordinar la relació amb mitjans i la gestió de patrocinis. El setembre del 2011, es va unir a l'equip de Comunicació de “la Caixa” i va ser nomenada directora de Mitjans Regionals el setembre del 2012. El març del 2020, va assumir la responsabilitat de la Direcció de Comunicació Nacional. Actualment coordina la Direcció de Comunicació Externa.

A nivell professional, sempre ha estat vinculada a l'àmbit de la Comunicació: responsable de Comunicació al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya – CTTI (empresa pública de telecomunicacions); cap de gabinet de Comunicació i Documentació de la Secretària de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya; directora de comunicació de Corporació Dermoestètica; responsable d'equip a Román i Associats; membre de l'equip de la delegació de Barcelona de la Gaseta dels Negocis (Grup Zeta).

| Foto cedida

José Guerra Cabrera és Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i MBA per ESADE i Màster CEMS Universität St. Gallen.

Actualment és director de Comunicació i Màrqueting d'Agbar, grup referent en la gestió de la gestió de l'aigua i del medi ambient, on ha desenvolupat la seva carrera professional des del 2010 donant impuls a la funció de comunicació i la gestió d'intangibles i de la reputació.

Resultat del procés d'integració d'Agbar com a part del grup Veolia el 2022, és també director de Comunicació i Màrqueting de Veolia España.

Anteriorment va ocupar la Direcció Adjunta als Estats Units de Wines from Spain, organisme per a la promoció de l'oferta gastronòmica a l'exterior, creat per l'Institut Espanyol de Comerç Exterior (ICEX), adscrit alhora a la Secretaria d'Estat per a Turisme i Comerç , després d'una etapa inicial com a analista de mercat a l'Oficina Comercial de l'Ambaixada d'Espanya a Nova York.

Prèviament va connectar estades en empreses com Air France o Citibank. Des del 2015 és patró tècnic de la Fundació Acuorum Iberoamericana Canària d'Aigua.

| Catalunya Press

Igone Bartumeu és directora de comunicació corporativa experimentada amb un historial demostrat de treball a la indústria de la indumentària i la moda. Experta en Comunicacions Corporatives, Responsabilitat Social Corporativa, Gestió de Marca, Estratègia de Màrqueting i Màrqueting Digital. Fort professional dels mitjans i la comunicació llicenciada per la Universitat Pompeu Fabra.

Actualment exerceix de directora associada d'Afers Públics i Comunicacions de l'Àrea Est a Coca Cola. També ha treballat a l'àrea de comunicació d'altres grans marques com ara Desigual o Unilever.