Julian Assange coneixerà dimecres 21 si és extradit als Estats Units

Els advocats del fundador de Wikileaks, Julian Assange, han exposat davant del Tribunal Superior de Londres que el seu client no hauria de ser extradit als Estats Units.

La defensa d'Assange diu que se'l persegueix per "delictes polítics" i hi ha un "risc real" que pateixi una "flagrant" violació dels seus drets processals.

El Govern britànic va autoritzar el juny del 2022 el trasllat d'Assange al país nord-americà, però el fundador de Wikileaks intenta esgotar totes les vies possibles per evitar el trasllat.

Dos jutges han de determinar ara si el seu cas mereix un nou examen o si, per contra, queda tancat, cosa que deixaria com a alternativa final el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Les vistes han arrencat aquest dimarts 20 i es prolongaran durant 2 dies, sense la presència d'Assange, que segons els seus advocats s'absenta per raons mèdiques. Els voltants del tribunal han estat escenari d'una concentració de suport a què ha acudit la dona d'Assange, Stella.

| DPA

"No hi ha possibilitat que rebi un judici just si és extradit als Estats Units", ha advertit. "Aquesta farsa ha d'acabar", ha afegit davant dels mitjans, on ha exposat algun dels arguments que també han intentat defensar els advocats dins del tribunal.

El seu entorn entén que donar via lliure a l'extradició implicaria "criminalitzar el periodisme d'investigació", ja que les acusacions deriven del material secret publicat el 2020 i el 2021 per Wikileaks. Sobre Assange pesa una bateria de càrrecs per violar la Llei d'Espionatge dels Estats Units i s'arrisca a una condemna de fins a 175 anys de presó en un centre de màxima seguretat.

"És un atac contra la veritat i el dret de la població a saber", ha sentenciat Stella Assange, que ha posat èmfasi que el seu marit pugui córrer la mateixa sort que l'opositor rus Alexei Navalni, mort divendres 16 passat en una presó de l'Àrtic, informa BBC .

"Abús de poder"

Els advocats també han posat en qüestió la legalitat de l'extradició, fonamentada en un tractat bilateral entre els Estats Units i el Regne Unit.

L'advocat Ed Fitzgerald ha afirmat que "és un abús del procés buscar una extradició per un delicte polític", un apunt que apareix esmentat de forma explícita en aquest tractat. Fitzgerald també han avançat que, en cas que el procés es reprengui als tribunals britànics, exposarà un suposat complot de la CIA per assassinar Assange durant els anys que va estar refugiat a l'Ambaixada d'Equador a Londres.

"Se'l processa per fer una pràctica comuna en el periodisme d'obtenir i publicar informació classificada, informació que és verídica i d'interès públic", ha al·legat.