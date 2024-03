Julian Assange coneix el seu futur aquest 26 de març: la decisió de la justícia britànica

El Tribunal Superior de Londres anunciarà aquest dimarts 26 de març la seva decisió sobre la possible extradició als Estats Units del fundador de Wikileaks, Julian Assange, imputat al país nord-americà per la difusió de milers de documents secrets.

Tant la dona d'Assange com Wikileaks han anunciat a les seves xarxes socials que la vista en què es coneixerà el resultat arrencarà a les 10.30 (hora del Regne Unit). Els jutges poden determinar que el cas mereix un nou examen jurídic o, per contra, donar-lo per tancat, cosa que deixaria com a alternativa final el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

El Govern del Regne Unit ja va donar llum verda al trasllat el juny del 2022, però Assange, que va arribar a estar prop de 7 anys refugiat a l'Ambaixada d'Equador a la capital del Regne Unit, ha intentat bloquejar-lo per totes les vies possibles. Sobre ell pesen càrrecs per violar la Llei d'Espionatge dels Estats Units i s'arrisca a una condemna de fins a 175 anys de presó.

A les vistes de febrer, els advocats del fundador de Wikileaks van posar en dubte que pogués rebre un judici just als Estats Units i van reivindicar que en aquest procés estan en joc llibertats fonamentals, ja que les actuacions d'Assange entrarien dins de l'àmbit del periodisme i mereixerien especial protecció.

Alhora, van al·legar que al seu client se li imputaven "delictes polítics" i que, per tant, si escau no era aplicable el tractat d'extradició entre els Estats Units i el Regne Unit.

Per a la part nord-americana, en canvi, es tracta de fets d'especial gravetat i durant les vistes van posar èmfasi en les "profundes conseqüències" de les filtracions, especialment per a les fonts que apareixien identificades als documents publicats per Wikileaks i relatius a situacions de conflicte .

Wikileaks

Assange va crear Wikileaks el 2006 i es va fer un nom per la publicació de documents classificats i altres mitjans, proporcionats per fonts anònimes.

Des del setembre del 2018 l'islandès Kristinn Hrafnsson ocupa el càrrec de redactor en cap d'aquest mitjà de comunicació.

El lloc web de l'organització afirma haver publicat més de deu milions de documents i anàlisis associades.