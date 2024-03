Vinicius plora en parlar del racisme i les xarxes dicten sentència: ''És per Netflix''

El jugador se la selecció brasilera i del Reial Madrid Vinícius Júnior va insistir aquest dilluns, en abordar el tema del racisme i entre llàgrimes, en què "només" vol "jugar al futbol i que "tothom tingui una vida millor", perquè va reconèixer que està "molt trist" per cada episodi racista, pels quals té "menys voluntat de jugar" a futbol.

"És molt trist, amb cada denúncia em sento més trist. Està succeint moltíssim no només a Espanya, també al món. Al meu pare també li passava, li costava treballar, escollien el blanc. He lluitat molt, ho he denunciat. Cada dia em sento més trist, estic lluitant per una causa perquè en el futur pròxim no passi a ningú més", va arrencar 'Vini' en roda de premsa des de Valdebebas, abans del duel d'aquest dimarts (21.30) contra Espanya al Santiago Bernabéu.

L'atacant del Reial Madrid ha relatat que el que més li "frustra" és "la falta de càstig" i que "totes aquestes persones se'n vagin de rosetes després de tot el que fan". "És important castigar, perquè així la gent tindria por de fer això i educarien millor els seus fills", va analitzar.

"Jugar a futbol és important, però la lluita explicar el racisme és importantíssima. Vaig als partits centrat, però de vegades és molt difícil. Jo només vull jugar a futbol i que tothom tingui una vida millor", va asseverar Vinícius just abans de trencar a plorar, recolzat per l'aplaudiment del més de centenar de periodistes a la sala de premsa de Valdebebas.

El jove jugador, de 23 anys, va reiterar que "amb cada denúncia" se sent "pitjor", tot i que sap que ha de "parlar i donar la cara". "El problema a Espanya és que el racisme no és delicte... La CBF sempre em dóna la força més gran del món per seguir lluitant junts. Espero que altres federacions segueixin el nostre exemple. Nosaltres volem centrar-nos en el futbol", va repetir emocionat.

"Agraeixo a tots els jugadors espanyols que em recolzen. Em sento recolzat, espero que en el futur cada vegada vagi a menys el racisme. FIFA, CONMEBOL o UEFA poden fer més coses, com ho fa la CBF", va recriminar el davanter, que ha admès que ha de "millorar", tot i que ha recordat que "amb prou feines" té 23 anys.

Tot i els múltiples episodis racistes dels últims mesos, Vinícius ha afirmat que "mai" ha pensat a marxar del Reial Madrid i d'Espanya, perquè seria "donar a tots els racistes el que volen".

"Seguiré lluitant, en el millor club del món, marcant molts gols. Les persones tindran a veure més la meva cara", va assegurar. "Els racistes sempre són minoria, no sempre passa. Però com que sóc atrevit que juga al Madrid i guanyem molts títols, és molt complicat. Seguiré ferm i fort, el club i el president em recolzen per seguir aquí", ha afegit, abans d'explicar que "Espanya no és racista, però n'hi ha molts i són als estadis".

Vinícius ha expressat que amb 23 anys ha d'"ensenyar a molts espanyols què és racisme" i que l'"afecta realment". "Des de la meva primera vegada que vaig denunciar, la cosa ha augmentat, com que no són castigats tenen més força i saben que poden fer de tot. Intenten que jugui malament, però hi ha més maneres d'aconseguir això. Només vull que pugui anar a tots els camps i que no pateixi aquests episodis", va concloure.

"És per a Netflix"

A la roda de premsa, un dels moments més importants va ser quan el jugador brasiler va trencar a plorar a l'hora d'abordar el tema del racisme. Després d'uns segons en silenci, els periodistes ho van aplaudir com a mostra de suport.

Tot i això, molts usuaris de X no van dubtar a apuntar que es tractava d'una "actuació" en què volia fer pena i que el públic empatitzés més amb ell, ja que està gravant en aquests moments un documental amb Netflix sobre la seva vida i el seu lluita amb el racisme.

Alguns dels arguments que esgrimeixen són que, a l'hora de la veritat, no ha fet res enfrontar-se veritablement a un problema tan seriós com és el racisme.

En concret, fan referència a l'episodi que va tenir lloc el 27 de juny passat, quan el madridista havia d'anar al jutjat de València pels insults racistes que va rebre a Mestalla. Tot i això, va ajornar la seva declaració perquè estava de vacances.

De fet, arran d'aquest partit, les càmeres de Netflix van intentar aconseguir els permisos per entrar a l'interior de l'estadi i gravar la reacció del públic a Mestalla el 2 de març passat, però el club ché va prohibir-ne l'entrada.

Sota el punt de vista de la directiva, es va fer malbé la imatge del club d'una manera desmesurada, ja que Carlo Ancelotti i Vinicius van argumentar que l'estadi sencer l'havia anomenat "mono", cosa que no va passar i per això van haver de rectificar.

Tampoc va mostrar el seu suport públic a Peter Federico, Aurélien Tchouameni o David Àlaba, companys del Reial Madrid que van patir una onada de comentaris racistes a les seves xarxes socials.

Aquestes són algunes de les sospites que han declarat multitud d'usuaris a X: