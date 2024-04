La darrera dada sobre la signatura d'hipoteques a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya al febrer ha caigut un 2,67% respecte al mateix mes de l'any anterior (enfront d'una pujada del 3,77% a nivell nacional), fins a un total de 6.388 operacions, encara que la taxa millora interanual respecte a l'anotada el mes anterior, amb 11,43 punts més, segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

A Catalunya es van prestar 1.054,86 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al febrer, un 1,89% menys del capital prestat que fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per constituir hipoteques va pujar un 9,53%

Atenent el total de finques, es van constituir un total de 7.718 hipoteques al territori, amb un desemborsament total de capital superior als 1.528 milions d'euros. D'aquestes, 30 van ser sobre finques rústiques i 7.688 sobre urbanes.

De les 7.688 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes al febrer a Catalunya, 6.388 van ser sobre habitatges; 46 en solars i 1.254 en un altre tipus.

El nombre d'operacions que van canviar d'entitat (subrogacions al creditor) va ser de 388 i en 57 hipoteques va canviar el titular del bé hipotecat (subrogacions al deutor). De les 2.698 hipoteques amb canvis en les condicions, 2.253 van ser per novació.

Per contra, es van cancel·lar un total de 9.259 préstecs sobre finques a Catalunya. D'aquesta xifra, 6.418 van correspondre a vivendes, 105 a finques rústiques, 2.591 a urbanes i 145 sobre solars.

Dades per comunitats

Per comunitats autònomes, on es va comportar millor el mercat de les hipoteques en comparació de l'any anterior va ser a les Illes Canàries (+77,77%), la Comunitat Foral de Navarra (+64,57%) i les Illes Balears (+ 41,55%), mentre que les comunitats que van marcar un pitjor registre van ser Cantàbria, seguida de Castella-la Manxa i Andalusia, que van registrar unes caigudes del 20,51%, 20,06% i 16,26%, respectivament.

Quant a l'import prestat, on es va comportar millor va ser a Extremadura, Navarra i el Principat d'Astúries, amb pujades respectivament del 50,83%, 31,54% i del 20,64%, mentre que l'import prestat es va reduir a la Regió de Múrcia un 17,12%, seguit de Castella-la Manxa (-16,33%) i Andalusia (-8,59%).