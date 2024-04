Les temàtiques que es tractaran al SIL Knowledge 2024

El SIL 2024, la Fira Internacional de Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain de referència mundial, que se celebrarà del 5 al 7 de juny a Barcelona, aposta un any més per un complet programa de coneixement on es duran a terme més de 70 sessions, de la mà d'experts al sector.

Entre els múltiples temes que s'hi abordaran, destaquen temàtiques com la logística 4.0, la sostenibilitat o el talent.

Un any més, SIL aposta pel coneixement com un dels plats forts del certamen i, per això, comptarà amb speakers de primer nivell que aprofundiran en els reptes i les preocupacions a què s'enfronten les companyies logístiques, així com en el potencial que presenta el sector davant del gran ventall d'oportunitats que plantegen les noves tecnologies, amb solucions disruptives.

Directors i responsables de Supply Chain i Logística d'empreses tan destacades com Unilever, SEAT, Mango, Condis, Simon, Mahou Sant Miquel, Akzo Nobel, Frit Ravich, Zalando, Covestro o Capsa Food, entre d'altres, participaran com a speakers al SIL Knowledge .

El programa de dimecres 5 de juny se centrarà en les noves tecnologies i combustibles per descarbonitzar el sector marítim, el disseny de les noves cadenes de subministrament, l'estandardització de processos, el risk management com a eina de competitivitat davant la incertesa global, la logística circular , el potencial d'Espanya com a hub de càrrega aèria, la intermodalitat com a aliada per a la descarbonització del transport per carretera, les noves regulacions, la sostenibilitat del sector químic, la logística verda i les tendències en la immologística.

A la segona jornada, el dijous 6 de juny, es debatrà sobre les possibles solucions per resoldre l'estancament del transport ferroviari, la indústria 4.0, les noves directives europees per a una logística descarbonitzada, la transformació digital del comerç exterior, els reptes de la mobilitat sostenible a la llarga distància, les solucions tecnològiques aplicades a la logística i la digitalització de la logística de darrera milla.

Pel que fa al programa del divendres 7 de juny, les sessions aprofundiran sobre innovacions disruptives, l'ecosistema de formació professional, l'adaptació a l'entorn professional, la realitat virtual com a eina de millora de les cadenes de subministrament, la transformació digital i la capacitació. logística sanitària i les claus de la comunicació per tal de convertir la logística en un sector atractiu.

Així mateix, dins del SIL Knowledge també tindran lloc habituals jornades dins de l'agenda del congrés, com la Quo Vadis o la Smart Logistics de Cimalsa, la jornada tècnica d'UNO, la sessió organitzada per Ferrmed o els espais de networking i tendències d'ocupació a logística que durà a terme Barcelona Activa, entre d'altres.

El SIL Knowledge també compta amb la participació d'ACE, AECOC, BCL, CEL, CITET, COACAB, FEIQUE, FEM-AEM, Feteia-Oltra, ICIL, Transprime o ZLC, entre d'altres destacades associacions sectorials.