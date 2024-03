Més de 55.000 catalans han estat beneficiaris del SMI i ja no el cobren

Un total de 55.341 persones i 18.646 llars que en algun moment han cobrat l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a Catalunya no el cobren. Fonts del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions qualifiquen de positives aquestes baixes perquè entenen que el titular de l'ajuda ha trobat feina.

Al mes de febrer van ser un total de 53.726 llars les que van cobrar l'IMV a Catalunya, que va beneficiar 172.534 persones. Aquesta és la primera vegada que l'Executiu de Pedro Sánchez facilita la dada mensual d'aquesta prestació, ja que, fins ara, únicament es facilitava la dada acumulada al llarg del temps des de la posada en marxa, una xifra que a Catalunya suposa 227.875 ciutadans beneficiaris i 72.372 llars.

Pel que fa als beneficiaris actuals de l'IMV, hi ha concedides a Catalunya 53.726 prestacions, de les quals 28.619 són dones i 25.116 homes. Un total de 34.639 beneficiaris catalans són de nacionalitat espanyola i 19.033 són estrangers. L'edat mitjana dels beneficiaris catalans és de 45 anys.

Segons fonts del departament, aquest 2024 s'aportaran dades mensualment amb una ampliació de les estadístiques de l'IMV. Aquestes recolliran les principals dades segons la comunitat autònoma i la província, entre les quals hi ha el nombre de prestacions, el nombre de beneficiaris, l'import brut per nòmina, la quantia mitjana mensual per llar i per beneficiari.

Al document, segons fonts del Ministeri, les dades estaran desglossades en tres blocs: el primer, amb el detall de la nòmina per Comunitat Autònoma i província; el segon, amb relació a la nòmina del mes anterior i del mateix mes de l'any anterior; i el tercer, amb informació de prestacions acumulades.

Segons fonts del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l'objectiu d'aquesta ampliació de dades és entrar en una etapa de més transparència. Per això, també ha elaborat l'informe 'Anàlisi sobre la bretxa de cobertura a la implantació de l'Ingrés Mínim Vital (IMV)', que s'ha fet públic aquest mateix dijous. El mateix està finançat per la Unió Europea i recull totes les mesures que s'han dut a terme fins ara.

Així mateix, asseguren que s'està impulsant un nou laboratori de polítiques d'inclusió on s'han avaluat 32 itineraris, que ha comptat amb 80.000 participants.