Preocupació per la salut del rei Carles III: preparatius pel seu funeral?

El 5 de febrer passat el Rei Carles III anunciava al món, a través d'un comunicat, que havia estat diagnosticat d'"una forma de càncer", descobert després de sotmetre's a una operació per engrandiment de pròstata uns quants dies abans. Aquest text, en què no es donaven detalls del tipus de tumor -encara que sí que es va aclarir que no seria de la pròstata- s'informava que el monarca havia decidit fer pública la seva malaltia per "evitar especulacions" i amb l'"esperança" de poder "ajudar tots aquells afectats pel càncer".

Des d'aleshores han passat gairebé 3 mesos, en què el fill de la Reina Isabel II, de 75 anys, ha cancel·lat gairebé completament la seva agenda oficial per sotmetre's a un tractament contra la malaltia del qual gairebé no ha transcendit cap informació, encara que s'especula amb què no seria ni quimioteràpia, ni radioteràpia, sinó un mètode pioner i menys agressiu.

Tot i que les seves aparicions han estat comptades en aquest temps, i és evident que ha perdut pes, la veritat és que se l'ha vist amb molt bon estat. L'última va ser el 21 d'abril -dia en què la Reina Isabel hagués complert 98 anys quan es va deixar veure el volant del seu cotxe amb la Reina Camilla assistint a un servei religiós en una església propera al Palau de Balmoral, a Escòcia.

Una imatge tranquil·litzadora que contrasta amb les informacions que s'han donat les últimes hores sobre l'estat del Rei Carles en mitjans de comunicació com el New York Post , on s'han atrevit a aventurar que la salut del sobirà britànic s'estaria "deteriorant progressivament" .

Segons aquest diari, la situació seria tan preocupant que Buckingham hauria posat en marxa la maquinària per a l'"imminent funeral" del pare dels Prínceps Guillem i Harry. I és que tot i que continua la seva batalla contra el càncer, fonts properes haurien revelat que es troba "molt pitjor del que deixen entreveure, realment malament".

Per això els preparatius per al seu funeral -que es van posar en marxa per protocol l'endemà de l'enterrament d'Isabel II-, anomenat "Operació Pont Menai" i planejat des de fa molt de temps, s'estarien "actualitzant activament" perquè tot estigués perfectament detallat si el desenllaç fos proper com especula la premsa nord-americana, ja que la britànica manté un silenci absolut sobre aquest tema.

Mentre els rumors sobre l'empitjorament de Carles III no deixen d'augmentar, no se sap res de l'estat de Kate Middleton i de com està suportant el tractament contra el càncer que va fer públic, acabant amb les especulacions, el 22 de març passat en un vídeo que va commoure el món. Allunyada del focus mediàtic i centrada en els seus fills i en la seva recuperació, la Princesa de Gal·les compta amb el suport incondicional del Príncep Guillem, que ha reduït considerablement la seva agenda per estar al costat de la seva dona en aquests moments duríssims.