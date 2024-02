Multa a Booking? L'estratosfèrica sanció que reclama la CNMC

per Redacció CatalunyaPress

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha proposat una sanció de 530 milions de dòlars (486 milions d'euros) per a Booking.

Així ho ha reconegut la plataforma de lloguer de vacances en la presentació de resultats remesa a la SEC, el regulador dels mercats nord-americans.

Si es confirma aquest càstig, seria la multa més gran imposada per l'organisme espanyol en tota la seva història. "La companyia s'ha anotat unes pèrdues de 530 milions de dòlars en els resultats del 2023 relacionades amb una decisió preliminar de l'autoritat de competència d'Espanya", assegura als primers paràgrafs de la informació facilitada a la SEC amb motiu de la presentació de resultats.

Des de Booking rebutgen la sanció i asseguren que recorreran si finalment són multats. Des de l'octubre del 2022 la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a Espanya ha estat duent a terme una investigació sobre les pràctiques de Booking.com.

La companyia assegura que "tot i que hem col·laborat activament i constructivament amb la investigació, la CNMC està a punt d'imposar una multa de 530 milions de dòlars, la més alta de la seva història".

La companyia ha assegurat a Europa Press estar "decebuda" amb la Proposta de Resolució de la CNMC i "en total desacord amb les seves conclusions".

A més, recorden que presentaran "aviat" la notificació de la Llei de Mercats Digitals de la UE, que té per objectiu garantir "normes coherents per a les plataformes en línia a tota la UE i evitar la fragmentació a nivell nacional".

"Creiem que la DMA és el fòrum adequat per debatre i avaluar les principals preocupacions plantejades per la CNMC perquè permet acordar solucions que s'apliquin a tot Europa en lloc de país per país. També tenim la intenció de recórrer aquesta decisió sense precedents a Espanya si es converteix en definitiva”, confirmen des de la companyia.

La companyia atribueix les pèrdues registrades durant l'exercici 2023, que pugen a 530 milions de dòlars, a aquesta "decisió preliminar de l'autoritat de competència a Espanya", tal com assenyala la documentació remesa a la SEC. És a dir, que hauria proveït la quantitat per si finalment s'executa aquesta sanció històrica.

Tot apunta que la sanció, que a priori serà impugnada per l'OTA, es farà oficial el proper mes de juliol