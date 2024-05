Niño Becerra: 'Es poden perdre 4.000 llocs de treball' per la fusió BBVA i Sabadell

per J.C. Meneses Montserrat

La fusió de BBVA amb Banc Sabadell incorrerà en retallades de plantilla com a part del procés, encara que la vocació que ha expressat el president del BBVA, Carlos Torres, és que les mesures que s'adoptin no siguin traumàtiques.

"Efectivament, com a part dels processos d'integració, hi pot haver a curt termini algunes sortides de persones. Tenim molta experiència en fer-ho, ho fem sempre amb mesures no traumàtiques", ha indicat el banquer durant una roda de premsa celebrada aquest dijous .

Torres ha posat de manifest que aquests programes d'ajust es fan amb acord amb els sindicats i ha recordat que solen tenir una "enorme acceptació" entre la plantilla, com ha estat el cas de les regulacions de personal aplicades recentment tant per BBVA com a Sabadell.

Aquesta circumstància també ha estat confirmada pel catedràtic Santiago Niño Becerra, que creu que la fusió afectés els ciutadans "perquè es tancaran oficines", segons ha confirmat al programa de televisió 'Todo es Mentira'.

"El BBVA ja va dir al seu moment que als llocs on la marca Banc Sabadell fos molt potent la mantindria, però on hi pugui haver una col·lisió tancarà oficines", ha explicat Niño Becerra.

A més, assegura que milers de llocs de treball es podrien posar en risc: "Entre tancament d'oficines, solapament i amortització de personal es poden perdre prop de 4.000 llocs de treball", sentencia l'economista.

Pere Aragonès rebutja la fusió

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha rebutjat l'OPA hostil del BBVA a Banc Sabadell perquè creu que una fusió bancària "només faria que empitjorar la manca de competència" que ja existeix, segons ell.

Ho ha dit en un apunt de 'X' recollit per Europa Press, en què també ha advertit que aquesta OPA hostil pot "destruir llocs de treball i debilitar el poder econòmic de Catalunya".

"És el camí equivocat i treballarem per evitar-la", ha dit el president català.

Posteriorment, en declaracions als mitjans de comunicació, ha detallat que el Govern rebutja l'operació per tres motius, el primer perquè la concentració bancària que comportaria "seria un dany irreparable a l'economia catalana i dificultaria l'accés al crèdit".

En segon lloc, perquè "el risc de perdre els centres de decisió que ara són a Catalunya i que anirien a altres territoris tindria un impacte també a l'accés de les empreses i les famílies catalanes al crèdit" i ha recordat que Catalunya està en un procés de reindustrialització en què cal diversificar les fonts de finançament.