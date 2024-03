La nova aposta d'Iberdrola per descarbonitzar el transport públic

per Redacció CatalunyaPress

Iberdrola facilita la recàrrega diària a més de 550 autobusos elèctrics i espera continuar ajudant a descarbonitzar més vehicles els propers mesos. L´aposta s´emmarca en el Pla de Mobilitat Sostenible de la companyia i persegueix l´objectiu d´aconseguir ciutats més sostenibles, lliures d´emissions de carboni gràcies al subministrament d´energia amb garantia d´origen 100% renovable.

Entre els projectes d'electrificació de transport urbà que la companyia està duent a terme, destaquen les actuacions de Madrid, Barcelona, València, Valladolid, Alcorcón, Algesires, Elx, Pamplona, Alacant, Girona, Móstoles i Braga (Portugal), entre d'altres.

Els més de 550 punts de recàrrega tenen potències que, majoritàriament, parteixen dels 100 kW i arriben fins als 360 kW. Aquests carregadors es connecten als autobusos mitjançant cable o, en alguns casos, amb tecnologia de pantògrafs elevats a la part superior de l'autobús.

Tots els equips que subministra i instal·la Iberdrola són dels fabricants més reconeguts i provats del mercat. A més, la companyia disposa d'un laboratori on els seus tècnics proven els diferents carregadors abans d'instal·lar-los.

Iberdrola acompanya els operadors i administracions a tot el camí, aportant la seva experiència, coneixement i infraestructura. Des de l'anàlisi prèvia, on s'estudia l'operativa, es detecten les necessitats de càrrega i se'n proposen les millors; fins a la implantació d'una plataforma de recàrrega intel·ligent que optimitza tota l'operació de la infraestructura i assegura l'operativa més eficient de la instal·lació i al cost més baix.

La proposta de la companyia inclou el subministrament denergia amb garantia dorigen 100% renovable i amb ofertes molt competitives a llarg termini. A més, en alguns casos complementa els plans amb autoconsum solar, cosa que permet un estalvi addicional.

Més econòmic i sostenible

El sector del transport és el responsable de gairebé una quarta part de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle a Europa. Cada autobús de combustió emet entre 60 i 70 tones de CO2 per la fuita, sense tenir en compte les micropartícules, altament nocives per a la salut, o les emissions d'hidrocarburs (HC) i compostos orgànics volàtils (VOC).

De totes les tecnologies de mobilitat existents i propostes per a autobusos urbans, la 100% elèctrica és la que permet la reducció total d'emissions amb la màxima fiabilitat, seguretat i confort, alhora que garanteix el compliment dels objectius d'ús d'energies renovables , i eficiència energètica.

L'autobús elèctric, a més de ser més sostenible, és més competitiu que el de combustió fòssil. Tot i que la inversió inicial és superior, l'estalvi de fins a un 70% en la despesa de combustible i d'un 30% en el manteniment fa que el cost total del cicle de vida d'un elèctric sigui menor.

En aquesta mateixa línia, els costos de subministrament elèctric proporcionen una estabilitat més gran en els plans d'explotació, en presentar la possibilitat de dur a terme contractes per períodes de temps determinats, amb preus molt competitius i avantatjosos davant l'opció del combustible fòssil.

A aquests beneficis, a més, caldria sumar el confort més gran d'aquests vehicles en tenir menys soroll i vibracions.

Líder en mobilitat

Amb 6.000 punts de recàrrega públics amb garantia d'origen 100% renovable, la xarxa de mobilitat elèctrica d'Iberdrola és la més extensa d'Espanya. En total, entre punts de recàrrega públics i privats la xarxa de la companyia arriba als 45.000 carregadors.

El pla de mobilitat, llançat per la companyia el 2016, va ser pioner a posar-se en marxa. Avui, la seva estratègia preveu la instal·lació de més de 100.000 punts de recàrrega fins al 2025, entre punts de recàrrega públics, residencial, empreses i aparcaments.

El disseny de la seva infraestructura pública es desenvolupa tant a autovies i corredors com a ciutats i petites poblacions amb l'objectiu de comptar amb, almenys, una estació de recàrrega ràpida cada menys de 50 km.

L'objectiu de la companyia per al 2024 passa per dotar els usuaris d'una infraestructura encara més àmplia i amb la millor oferta d'ubicacions i de velocitats de recàrrega. Els seus plans per al proper exercici contemplen la instal·lació de més de 3.000 punts de recàrrega addicionals, superant els 9.000 punts a final de l'exercici, als quals caldria sumar-hi la xarxa de recàrrega d'alta potència fruit de la seva aliança amb bp.