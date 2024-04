Oficial: Pedro Rocha, elegit nou president de la RFEF

Pedro Rocha ha estat proclamat aquest divendres 26 d'abril nou president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), càrrec per al que era l'únic candidat i després d'haver rebut el suport de la majoria dels assembleistes d'aquesta institució que dirigeix el futbol espanyol, segons ha confirmat aquest mateix divendres 26 l'ens federatiu.

La RFEF ha recordat que l'acord ha estat pres per la Comissió Electoral, reunida aquest divendres 26, "en base al calendari que va ser establert per a aquest procediment", i que, seguint allò dictaminat per la nova Ordre Electoral del Govern, "ha procedit a la proclamació directa del candidat que, de manera immediata, passarà a exercir com a president daquesta entitat".

S'havia arribat a especular amb la possibilitat que Carlos Herrera i Eva Parera, entre d'altres, també fossin candidats, però això, finalment, no ha passat.

FIFA i UEFA, vigilants

La seva designació arriba en un moment en què el futbol mundial mira la RFEF. De fet, FIFA i UEFA han mostrat la seva preocupació per la situació en un text publicat recentment.

"FIFA i UEFA segueixen de prop i amb gran preocupació la situació al voltant de la RFEF. FIFA i UEFA buscaran informació addicional per avaluar fins a quin punt el nomenament per part del CSD de l'anomenada "Comissió de Supervisió, Normalització i Representació" pot afectar a l'obligació de la RFEF de gestionar els seus assumptes de forma independent i sense interferències indegudes del govern. No tenim més comentaris en aquest moment”, diu un comunicat conjunt.

Segons va informar As , la UEFA fins i tot ha amenaçat la Selecció espanyola, així com els clubs de la Lliga, i podria estar en joc el seu futur en les seves competicions, ja que la recent intervenció del Govern a la RFEF ha generat una onada de preocupació a les institucions futbolístiques a nivell mundial, cosa que pot transgredir les lleis de la FIFA.

Dijous passat 25 es va crear Comissió de Supervisió que tutelarà la RFEF fins a unes noves eleccions que tindran lloc al setembre, després dels Jocs Olímpics de París. Un dels noms més grans del futbol espanyol, Javier Tebas, ha criticat aquesta decisió, apuntant que "no té empara legal".