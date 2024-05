Onze morts després d'un atac rus contra un hipermercat de construcció a Khàrkiv

Les autoritats locals de la ciutat ucraïnesa de Khàrkiv, al nord del país, han elevat aquest diumenge a onze el nombre de persones mortes com a conseqüència de l'atac rus perpetrat aquest dissabte contra un hipermercat de construcció.

"Lamentablement, el nombre de morts a l'Epicentre ha augmentat onze persones", ha informat el governador de la regió, Oleg Sinegubov, en un missatge publicat al seu canal de Telegram.

Previ a això, s'havien notificat sis morts, 40 ferits i 16 desapareguts arran de l'impacte d'almenys dues bombes aèries russes contra un hipermercat de bricolatge a la capital de Khàrkiv.

Sinegubov va explicar aquest dissabte que almenys dos projectils havien explotat al comerç Epicentre, especialitzat en construcció. L'edifici, que abasta 15.000 metres quadrats, va quedar en flames després de l'atac, que va tenir lloc al voltant de les 16.00, hora local (les 15.00 a l'Espanya peninsular).

"Hi podria haver centenars de persones", va advertir el governador, que també va confirmar que els serveis d'Emergències s'havien desplaçat fins al lloc i que totes les víctimes estaven sent ateses.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha lamentat que "evidentment és un objectiu civil", on hi havia "molts visitants i treballadors", i ha ressaltat que aquest atac és "una altra expressió de la bogeria russa", al·legant que "només els bojos com (Vladímir) Putin són capaços de matar i terroritzar així la gent".

A més, Zelenski ha vinculat aquest atac amb la sol·licitud d'ajuda antiaèria traslladada als seus aliats occidentals. "Volem protegir les vides de la nostra gent de la manera més eficaç perquè els terroristes russos ni tan sols puguin acostar-se a les nostres fronteres", ha sentenciat.

El conflicte entre Rússia i Ucraïna, amb deu anys de vigència

El conflicte entre Rússia i Ucraïna s'ha centrat principalment a la regió de Crimea ia l'est d'Ucraïna, des de l'annexió de Crimea per part de Rússia el 2014. Després de la revolució ucraïnesa del 2014 i la destitució del president ucraïnès Viktor Ianukóvitx, Rússia va intervenir militarment a Crimea, annexant-la formalment al març d'aquell any. Això va ser àmpliament condemnat per la comunitat internacional, que va considerar l'annexió com una violació del dret internacional i la sobirania d'Ucraïna.

A més de l'annexió de Crimea, es va desencadenar un conflicte armat a l'est d'Ucraïna entre les forces governamentals ucraïneses i separatistes recolzats per Rússia. Aquest conflicte, centrat a les regions de Donetsk i Lugansk, ha causat milers de morts i desplaçaments massius de persones des del començament el 2014.

Tot i diversos intents d'alto el foc i negociacions de pau, la situació a l'est d'Ucraïna segueix sent volàtil, amb enfrontaments esporàdics i tensions constants entre Ucraïna i Rússia. La comunitat internacional continua pressionant per una solució diplomàtica i una resolució pacífica del conflicte.