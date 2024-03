El Papa presidirà al Coliseu aquesta nit el Via Crucis

per Redacció CatalunyaPress

El Papa presidirà el Via Crucis aquest divendres a la nit al Colosseu, segons ha confirmat l'Oficina de Premsa del Vaticà en un comunicat breu.

"A les 21.15 hores d'aquesta nit, el Sant Pare Francesc presidirà al Colosseu el pietós exercici del Via Crucis, retransmès a tot el món", ha assenyalat el Vaticà.

Per primera vegada, Francesc ha escrit del seu puny i lletra els textos de les meditacions i oracions titulades "En pregària amb Jesús al Via Crucis".

Entre les persones que es passaran la Creu d'estació a estació hi ha, per exemple, diverses monges de cloenda i un ermità; una família; persones que pateixen alguna mena de discapacitat o un grup d'emigrants.

Francisco no participarà en la processó i presidirà des d'una llotja habilitada a la Muntanya Palatina, just davant del Coliseu, el Via Crucis.

El Via Crucis, també conegut com la Via Dolorosa o el Camí de la Creu, és una devoció religiosa que rememora els darrers passos de Jesucrist des de la seva condemna fins a la crucifixió. Aquesta pràctica és comunament realitzada pels fidels catòlics durant la Quaresma, especialment a la Setmana Santa, encara que també es pot dur a terme en altres moments de l'any.

El Via Crucis realitzat al Coliseu Romà és una de les cerimònies més emblemàtiques de la Setmana Santa catòlica. Aquesta processó es duu a terme durant la tarda del Divendres Sant, commemorant els patiments i la crucifixió de Jesucrist.