Premien la RSE de la Fundació La Caixa, El Corte Inglés i Caixabank

La Fundació La Caixa s'ha tornat a posicionar com l'empresa amb millor responsabilitat social empresarial (RSE) i la més compromesa socialment, segons tots els públics consultats pel més recent Estudi d'Èxit Empresarial , realitzat per Advice Strategic Consultants.

El Corte Inglés, CaixaBank, Inditex i Telefónica el segueixen al rànquing i completen el 'Top 5' de companyies amb més lideratge en matèria de sostenibilitat. Al 'Top 10' entren Mercadona, Santander, Iberdrola, Cellnex Telecom i Bankinter.

A l'informe també s'inclou un rànquing per sectors en què, a més d'ubicar cadascuna de les empreses anteriorment esmentades a les seves àrees respectives, destaquen Seat en el negoci de l'automoció, Danone en alimentació o Meliá en la branca turística.

"El 2024 s'aprecia una evolució de la percepció del compromís social de les empreses a Espanya. Per a la població general, les pimes i autònoms, la RSE s'ha de concretar en activitats tangibles. El compliment, més o menys, de paràmetres d'ESG porta a ocupar posicions en prestigiosos rànquings”, ha asseverat Jorge Díaz Cardiel, soci director general d'Advice Strategic Consultants.

Lideratge econòmic

La Fundació 'La Caixa' és esmentada com la primera empresa al rànquing ESG d'Advice Strategic Consultants per ser l'entitat espanyola que destina més recursos econòmics a transformar la societat. El focus de La Caixa està posat especialment en aquells programes amb més impacte transformador, com són els que combaten la pobresa infantil i l'exclusió social, els que fomenten la feina i els que ajuden a millorar les condicions de vida de les persones més vulnerables.

L'accessibilitat i altres mesures que promouen la integració són els factors que porten El Corte Inglés a posicionar-se com la segona companyia amb més responsabilitat social. El seu compromís social es concreta en programes que generen valor econòmic i social, ocupació i càrrega de feina per a pimes.

Per la seva banda, CaixaBank s'erigeix com el banc líder en matèria de compromís social per comptar amb programes de finançament amb què es busca resoldre reptes com la desigualtat, el canvi climàtic i donar impuls a l'economia real, “posant la banca al servei de les persones".

Inditex ha aconseguit escalar al quart lloc, des del sisè de l'anterior rànquing. La multinacional d'origen gallec destaca per tenir una visió planetària de l'acció social, a causa de la seva presència global a molts mercats i països, i per comptar amb projectes que generen impacte positiu a les comunitats.

Mentrestant, Telefónica ha aconseguit mantenir-se en cinquena posició pel seu caràcter inclusiu en matèria de connectivitat, portant la digitalització cada vegada més persones tant a l'àmbit rural com a l'urbà. A més, la teleoperadora destaca pel compromís de monetitzar l'impacte mediambiental causat, ja sigui directament o indirectament, per les activitats que duu a terme.